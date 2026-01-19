Financial Times: в ЕС обсуждают пошлины на импорт из США на 93 млрд евро

По словам источников, соответствующие тарифы были разработаны ещё в прошлом году, когда Трамп угрожал ввести высокие пошлины на импорт из ЕС. Тогда меры не были применены, поскольку стороны достигли торгового соглашения.

Также обсуждается возможность задействовать так называемый противопринудительный инструмент ЕС. Он предусматривает ограничения на инвестиции и может затронуть экспорт услуг, в том числе предоставляемых американскими технологическими компаниями на европейском рынке.

Один из дипломатов ЕС заявил, что у Евросоюза есть «точные инструменты для ответа» на действия Трампа, которого он обвинил в использовании «полных мафиозных методов». При этом собеседник отметил, что Брюссель предпочитает разрешать разногласия путём переговоров.

По данным источников, часть стран ЕС выступает за немедленное применение противопринудительного инструмента, однако другие государства-члены настаивают на необходимости сначала попытаться выстроить диалог с Вашингтоном и лишь затем переходить к ответным мерам.

Ранее Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 10-процентную пошлину на импорт из восьми стран ЕС из-за разногласий вокруг Гренландии. Новые тарифы затронут импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае отсутствия договорённости о передаче Гренландии под контроль США с июня ставка может быть повышена до 25%.

На фоне этих заявлений председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.