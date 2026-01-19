Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Financial Times: в ЕС обсуждают пошлины на импорт из США на 93 млрд евро

Редакция PRESS 19 января, 2026 08:52

Мир 0 комментариев

Европейский союз рассматривает возможность введения ответных мер на угрозы президента США Дональд Трамп установить таможенные тарифы против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии. Как сообщает газета  со ссылкой на неофициальные комментарии европейских чиновников, в Брюсселе обсуждается введение пошлин на импорт из США на сумму до 93 миллиардов евро либо ограничение доступа американских компаний к рынку ЕС.

По словам источников, соответствующие тарифы были разработаны ещё в прошлом году, когда Трамп угрожал ввести высокие пошлины на импорт из ЕС. Тогда меры не были применены, поскольку стороны достигли торгового соглашения.

Также обсуждается возможность задействовать так называемый противопринудительный инструмент ЕС. Он предусматривает ограничения на инвестиции и может затронуть экспорт услуг, в том числе предоставляемых американскими технологическими компаниями на европейском рынке.

Один из дипломатов ЕС заявил, что у Евросоюза есть «точные инструменты для ответа» на действия Трампа, которого он обвинил в использовании «полных мафиозных методов». При этом собеседник отметил, что Брюссель предпочитает разрешать разногласия путём переговоров.

По данным источников, часть стран ЕС выступает за немедленное применение противопринудительного инструмента, однако другие государства-члены настаивают на необходимости сначала попытаться выстроить диалог с Вашингтоном и лишь затем переходить к ответным мерам.

Ранее Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 10-процентную пошлину на импорт из восьми стран ЕС из-за разногласий вокруг Гренландии. Новые тарифы затронут импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае отсутствия договорённости о передаче Гренландии под контроль США с июня ставка может быть повышена до 25%.

На фоне этих заявлений председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Читать
Загрузка

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Читать

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Читать

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Читать

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Читать

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Читать

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Читать