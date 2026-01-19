Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Турпоток растёт, но до доковидных уровней ещё далеко

Редакция PRESS 19 января, 2026 07:59

Важно 0 комментариев

Фото press.lv

Количество ночей, проведённых туристами в гостиницах и других объектах размещения Латвии, за 11 месяцев прошлого года увеличилось на 6,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достигло 4,631 миллиона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Ночёвки иностранных туристов за 11 месяцев 2025 года выросли на 8,5% - до 2,857 миллиона. Количество ночей, проведённых местными туристами, увеличилось на 2,6% и составило 1,774 миллиона.

Всего за 11 месяцев прошлого года в латвийских объектах размещения остановилось 2,627 миллиона гостей, что на 4,6% больше, чем за 11 месяцев 2024 года. Из них 1,557 миллиона составили иностранные гости (+5,5%), а 1,07 миллиона - местные туристы (+3,2%).

По сравнению с тем же периодом 2019 года число гостей, остановившихся в латвийских гостиницах за 11 месяцев прошлого года, было на 1,4% меньше. При этом иностранных гостей было на 14,4% меньше, а число местных гостей - на 26,6% больше. Количество ночей, проведённых гостями, на 9,9% отстаёт от показателей 2019 года, в том числе ночёвки иностранных туристов - на 20,5%.

