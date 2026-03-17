Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Жара отменяет спорт? К 2050 году миру прогнозируют сотни тысяч смертей от малоподвижности

Редакция PRESS 17 марта, 2026 14:40

Наука 0 комментариев

Чем жарче становится планета, тем меньше люди двигаются — и тем выше риск для здоровья. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные из 156 стран за 2000–2022 годы.

Расчёты показывают: каждый дополнительный месяц с температурой выше 27,8°C увеличивает уровень физической пассивности примерно на 1,5 процентного пункта. В странах с более низкими доходами — ещё сильнее, до 1,85 пункта.

А дальше включается цепная реакция. Недостаток движения связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа, рядом онкологических и психических расстройств — и в итоге сокращает продолжительность жизни.

Уже сейчас малоподвижный образ жизни, по оценкам, связан примерно с 5% всех смертей среди взрослых. При этом около трети населения мира не выполняет даже минимальные рекомендации по физической активности.

К 2050 году ситуация может усилиться: исследователи прогнозируют до полумиллиона дополнительных преждевременных смертей ежегодно и потери продуктивности на уровне 2,4–3,7 млрд долларов.

Сильнее всего эффект ожидается в самых жарких регионах — Центральной Америке, Карибском бассейне, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии. Там уровень физической пассивности может расти более чем на 4 процентных пункта в месяц в периоды жары.

Отдельная деталь: рост малоподвижности может оказаться выше среди женщин — это связывают не только с физиологией, но и с условиями жизни, доступом к прохладным помещениям и временем на занятия.

Исследователи подчёркивают — речь не только о климате, но и о неравенстве. Там, где меньше ресурсов для адаптации, жара быстрее превращается в фактор, который буквально «выключает» движение.

При этом выводы основаны на моделировании и самооценке активности, а значит, реальная картина может оказаться ещё сложнее.

Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать