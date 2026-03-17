Жара отменяет спорт? К 2050 году миру прогнозируют сотни тысяч смертей от малоподвижности

Расчёты показывают: каждый дополнительный месяц с температурой выше 27,8°C увеличивает уровень физической пассивности примерно на 1,5 процентного пункта. В странах с более низкими доходами — ещё сильнее, до 1,85 пункта.

А дальше включается цепная реакция. Недостаток движения связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа, рядом онкологических и психических расстройств — и в итоге сокращает продолжительность жизни.

Уже сейчас малоподвижный образ жизни, по оценкам, связан примерно с 5% всех смертей среди взрослых. При этом около трети населения мира не выполняет даже минимальные рекомендации по физической активности.

К 2050 году ситуация может усилиться: исследователи прогнозируют до полумиллиона дополнительных преждевременных смертей ежегодно и потери продуктивности на уровне 2,4–3,7 млрд долларов.

Сильнее всего эффект ожидается в самых жарких регионах — Центральной Америке, Карибском бассейне, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии. Там уровень физической пассивности может расти более чем на 4 процентных пункта в месяц в периоды жары.

Отдельная деталь: рост малоподвижности может оказаться выше среди женщин — это связывают не только с физиологией, но и с условиями жизни, доступом к прохладным помещениям и временем на занятия.

Исследователи подчёркивают — речь не только о климате, но и о неравенстве. Там, где меньше ресурсов для адаптации, жара быстрее превращается в фактор, который буквально «выключает» движение.

При этом выводы основаны на моделировании и самооценке активности, а значит, реальная картина может оказаться ещё сложнее.