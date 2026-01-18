Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

По его словам, повреждения электропроводки - один из самых распространённых факторов риска пожаров и электротравм, причём износ не всегда заметен визуально. Поэтому своевременная проверка электроинсталляции важна и для безопасности населения, и для стабильной работы электрооборудования.

Во многих жилищах проверка проводки в соответствии с требованиями нормативных актов не проводилась, поэтому Latvenergo напоминает клиентам о её необходимости, а также предлагает надёжное и профессиональное решение.

Сертифицированный специалист будет проверять техническое состояние проводки как визуально, так и с помощью измерительных приборов. Сюда входит проверка розеток, выключателей, проводов и других элементов электроинсталляции, измерение сопротивления изоляции, проверка полного сопротивления петли фаза-ноль, проверка сопротивления заземляющего устройства и целостности проводов заземления, проверка контактов с помощью термокамеры и составление акта проверки, подписанного специалистом.

После проверки клиент получит подробную документацию, соответствующую всем нормативным требованиям.

Согласно Правилам пожарной безопасности, утверждённым Кабмином, проверку электропроводки в домашних хозяйствах необходимо проводить раз в десять лет, а также при сдаче здания в эксплуатацию.

Проверка особенно необходима в ситуациях, когда регулярно отключается электроснабжение, перегорают предохранители, греются розетки, выключатели или провода, ощущается воздействие тока, наблюдается нестабильное напряжение или перебои в работе электроприборов, значительно растёт потребление электроэнергии без видимой причины.

Стоимость проверки будет зависеть от вида жилья: для квартир - от числа комнат, для частных домов - от общей площади. Её можно будет проводить и в подсобных зданиях.

