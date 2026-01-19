Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Система не тянет»: Кактиньш о качестве власти в Латвии

Редакция PRESS 19 января, 2026 08:43

Важно 0 комментариев

Социолог, директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в эфире программы Krustpunktā на Latvijas Radio назвал, по его мнению, одну из ключевых проблем Латвии.

По словам Кактиньша, значительная часть людей, которые в результате работы системы оказываются на различных позициях власти, фактически не соответствуют этим должностям. Он подчеркнул, что речь идёт не о злонамеренности или отсутствии желания работать. По его словам, многие из них хотят выполнять свои обязанности, однако уровень задач и ответственности оказывается таким, что они с ними не справляются.

Отвечая на вопрос о причинах, социолог заявил, что проблема может заключаться в самой системе партийной демократии и в том, как она функционирует. Он отметил, что в Латвии прошло достаточно выборов, чтобы можно было в ретроспективе оценить результаты работы этой системы. Кактиньш добавил, что в любой демократии неизбежно появляются случайные люди и ошибки, однако ключевым является направление развития. По его оценке, в латвийском случае динамика выглядит нисходящей.

На вопрос, следует ли в связи с этим менять систему выборов в Сейм и переходить к голосованию за конкретных персон, чтобы избирать наиболее компетентных кандидатов, Кактиньш ответил, что однозначного ответа нет. При этом он напомнил известное выражение: «Не попробуешь — не узнаешь».

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

