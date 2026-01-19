«Система не тянет»: Кактиньш о качестве власти в Латвии

По словам Кактиньша, значительная часть людей, которые в результате работы системы оказываются на различных позициях власти, фактически не соответствуют этим должностям. Он подчеркнул, что речь идёт не о злонамеренности или отсутствии желания работать. По его словам, многие из них хотят выполнять свои обязанности, однако уровень задач и ответственности оказывается таким, что они с ними не справляются.

Отвечая на вопрос о причинах, социолог заявил, что проблема может заключаться в самой системе партийной демократии и в том, как она функционирует. Он отметил, что в Латвии прошло достаточно выборов, чтобы можно было в ретроспективе оценить результаты работы этой системы. Кактиньш добавил, что в любой демократии неизбежно появляются случайные люди и ошибки, однако ключевым является направление развития. По его оценке, в латвийском случае динамика выглядит нисходящей.

На вопрос, следует ли в связи с этим менять систему выборов в Сейм и переходить к голосованию за конкретных персон, чтобы избирать наиболее компетентных кандидатов, Кактиньш ответил, что однозначного ответа нет. При этом он напомнил известное выражение: «Не попробуешь — не узнаешь».