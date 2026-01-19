Богачи богатеют быстрее, чем закончится футбольного матч! И это опять рекорд

В 2025 году состояние ультрабогатых росло в три раза быстрее, чем в среднем за предыдущие пять лет. Всего за один год их совокупные капиталы увеличились более чем на 16 процентов.

Число миллиардеров на планете тоже обновило рекорд — 3 000 человек впервые в истории. И это происходит на фоне того, что каждый четвёртый житель Земли регулярно не имеет достаточно еды, а почти половина населения живёт в бедности.

В одной только Великобритании 56 самых богатых людей владеют большим состоянием, чем 27 миллионов человек вместе взятых. Среднестатистический британский миллиардер зарабатывает сумму, равную годовой зарплате обычного работника, быстрее, чем длится матч Премьер-лиги.

За прошлый год глобальное состояние миллиардеров выросло ещё на 2,5 трлн долларов. Этой суммы, по расчётам, хватило бы, чтобы ликвидировать крайнюю бедность на планете 26 раз подряд.

Отдельный штрих к картине — связь денег и власти. Люди с экстремальным состоянием оказываются примерно в 4 000 раз чаще во власти, чем обычные граждане. Параллельно с ростом гигантских капиталов во многих странах фиксируется снижение политических прав и гражданских свобод.

На этом фоне по всему миру растёт протестная активность — от Африки до Азии. Молодёжь, семьи и работающие люди выходят на улицы, заявляя, что система работает не в их пользу.

Предлагаемые меры обсуждаются разные — от налога на активы свыше 10 миллионов фунтов до ограничений лоббизма и политического влияния крупного капитала. Власти пока не спешат с решениями.

Цифры уже есть.

Что они означают — каждый решает сам.