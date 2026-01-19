Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

Богачи богатеют быстрее, чем закончится футбольного матч! И это опять рекорд

Редакция PRESS 19 января, 2026 09:58

Всюду жизнь 0 комментариев

Мировое богатство миллиардеров взлетело до исторического максимума — 18,3 трлн долларов. Таких цифр человечество ещё не видело.

В 2025 году состояние ультрабогатых росло в три раза быстрее, чем в среднем за предыдущие пять лет. Всего за один год их совокупные капиталы увеличились более чем на 16 процентов.

Число миллиардеров на планете тоже обновило рекорд — 3 000 человек впервые в истории. И это происходит на фоне того, что каждый четвёртый житель Земли регулярно не имеет достаточно еды, а почти половина населения живёт в бедности.

В одной только Великобритании 56 самых богатых людей владеют большим состоянием, чем 27 миллионов человек вместе взятых. Среднестатистический британский миллиардер зарабатывает сумму, равную годовой зарплате обычного работника, быстрее, чем длится матч Премьер-лиги.

За прошлый год глобальное состояние миллиардеров выросло ещё на 2,5 трлн долларов. Этой суммы, по расчётам, хватило бы, чтобы ликвидировать крайнюю бедность на планете 26 раз подряд.

Отдельный штрих к картине — связь денег и власти. Люди с экстремальным состоянием оказываются примерно в 4 000 раз чаще во власти, чем обычные граждане. Параллельно с ростом гигантских капиталов во многих странах фиксируется снижение политических прав и гражданских свобод.

На этом фоне по всему миру растёт протестная активность — от Африки до Азии. Молодёжь, семьи и работающие люди выходят на улицы, заявляя, что система работает не в их пользу.

Предлагаемые меры обсуждаются разные — от налога на активы свыше 10 миллионов фунтов до ограничений лоббизма и политического влияния крупного капитала. Власти пока не спешат с решениями.

Цифры уже есть.
Что они означают — каждый решает сам. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси
Важно

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси (1)

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось
Важно

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество
Важно

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Читать
Загрузка

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Читать

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Читать

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Читать

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Читать

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Читать

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Читать