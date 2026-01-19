Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Худеющие британцы взвинтили цену на мясо. Как?

Редакция PRESS 19 января, 2026 10:34

Мясо в британских магазинах может стать заметно дороже — до плюс 20 процентов. И причина неожиданная: всё больше людей едят меньше, но требуют больше белка.

Тренд последних месяцев — сокращение порций и ставка на «плотную» еду. Когда человек ест меньше, каждый приём пищи должен быть насыщенным. В первую очередь — белком. А это говядина, курица, свинина, баранина.

В результате спрос на мясо растёт именно тогда, когда производство и так испытывает давление. Цены на энергию, нестабильность поставок, проблемы с урожаями и погодой, новые торговые правила — всё это уже встроено в стоимость продуктов.

На этом фоне мясо дорожает быстрее остальных товаров. Инфляция на свежие мясные продукты уже превышает 14 процентов, и это не предел. Некоторые позиции могут прибавить ещё 10–20 процентов в течение года, даже при самом оптимистичном сценарии рост вряд ли будет ниже нескольких процентов.

Дорожают не только стейки. В числе продуктов с самыми резкими скачками цен — шоколад, кофе, сливочное масло и фрукты. В итоге продовольственная инфляция остаётся высокой и, как опасаются эксперты, может задержаться надолго.

Главный вопрос, который всё чаще звучит в отрасли:
это временный скачок или новая норма?

Ответ пока неочевиден. Факторы, толкающие цены вверх, никуда не исчезают. И чем дольше они держатся, тем меньше шансов, что продукты резко подешевеют сами собой.

Покупателям советуют быть гибкими — менять привычки, ловить акции и не рассчитывать на быстрый откат цен. Потому что ждать, похоже, придётся долго. Докатится ли эта мода до Латвии?

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

