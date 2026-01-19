Худеющие британцы взвинтили цену на мясо. Как?

Тренд последних месяцев — сокращение порций и ставка на «плотную» еду. Когда человек ест меньше, каждый приём пищи должен быть насыщенным. В первую очередь — белком. А это говядина, курица, свинина, баранина.

В результате спрос на мясо растёт именно тогда, когда производство и так испытывает давление. Цены на энергию, нестабильность поставок, проблемы с урожаями и погодой, новые торговые правила — всё это уже встроено в стоимость продуктов.

На этом фоне мясо дорожает быстрее остальных товаров. Инфляция на свежие мясные продукты уже превышает 14 процентов, и это не предел. Некоторые позиции могут прибавить ещё 10–20 процентов в течение года, даже при самом оптимистичном сценарии рост вряд ли будет ниже нескольких процентов.

Дорожают не только стейки. В числе продуктов с самыми резкими скачками цен — шоколад, кофе, сливочное масло и фрукты. В итоге продовольственная инфляция остаётся высокой и, как опасаются эксперты, может задержаться надолго.

Главный вопрос, который всё чаще звучит в отрасли:

это временный скачок или новая норма?

Ответ пока неочевиден. Факторы, толкающие цены вверх, никуда не исчезают. И чем дольше они держатся, тем меньше шансов, что продукты резко подешевеют сами собой.

Покупателям советуют быть гибкими — менять привычки, ловить акции и не рассчитывать на быстрый откат цен. Потому что ждать, похоже, придётся долго. Докатится ли эта мода до Латвии?