В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

© LETA 18 января, 2026 13:04

0 комментариев

LETA

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

По сравнению с 2024 годом удельный вес латышей в Латвии увеличился на 0,3 процентного пункта. При этом общая численность населения уменьшилась: в начале 2024 года в Латвии проживали 1 миллион 878 тысяч 575 человек, а в начале 2025-го - уже 1 миллион 860 тысяч 565.

Пропорционально наибольшее число жителей латышской национальности в начале 2025 года было в Смилтенском и Кулдигском краях - 93,2% населения.

Меньше всего - 21,4% - латышей было в Даугавпилсе. Меньше половины латышей было в начале прошлого года в Аугшдаугавском крае (43,8%), Резекне (48,1%), Олайнском крае (48,1%) и Риге (48%), свидетельствуют данные ЦСУ.

Главные новости

Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?
Важно

Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?

Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт
Важно

Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт

Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы»
Важно

Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы» (1)

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках

13:37

0 комментариев

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

Читать

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше?

12:54

0 комментариев

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Читать

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

12:23

0 комментариев

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Читать

Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии

12:18

0 комментариев

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Читать

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа

12:11

0 комментариев

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

Читать

В Риге пропала школьница; полиция просит помощи в розыске

12:06

0 комментариев

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

Читать