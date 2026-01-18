В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

По сравнению с 2024 годом удельный вес латышей в Латвии увеличился на 0,3 процентного пункта. При этом общая численность населения уменьшилась: в начале 2024 года в Латвии проживали 1 миллион 878 тысяч 575 человек, а в начале 2025-го - уже 1 миллион 860 тысяч 565.

Пропорционально наибольшее число жителей латышской национальности в начале 2025 года было в Смилтенском и Кулдигском краях - 93,2% населения.

Меньше всего - 21,4% - латышей было в Даугавпилсе. Меньше половины латышей было в начале прошлого года в Аугшдаугавском крае (43,8%), Резекне (48,1%), Олайнском крае (48,1%) и Риге (48%), свидетельствуют данные ЦСУ.