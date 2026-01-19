Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Согласно действующему закону, налог на эксплуатацию транспортного средства за каждый прошедший календарный год должен быть оплачен до 31 января следующего года. Однако на практике большинство автовладельцев платят его позже - при прохождении технического осмотра в CSDD. За такую задержку санкции не применяются.

В CSDD разъяснили, что порядок уплаты налога не менялся. По словам руководителя отдела коммуникаций CSDD Мартиньша Малмейстерса, у владельцев транспортных средств нет оснований для беспокойства, поскольку никаких новых требований или ужесточений не введено.

Причиной слухов стало информационное напоминание, которое CSDD разослала владельцам новых автомобилей. Эти машины проходят техосмотр раз в два или три года, и в письме напоминалось о необходимости уплаты налога за соответствующий период. Напоминание было сформулировано юридическим языком, из-за чего часть получателей восприняла его как обязательное требование оплатить налог до конца января.

В CSDD подчеркнули, что это было именно напоминание, а не распоряжение. Его цель - избежать ситуации, когда при следующем техосмотре автовладельцу придётся оплатить налог сразу за несколько лет.

Штрафы за неуплату налога на эксплуатацию транспортного средства за несколько лет не предусмотрены. При этом в случае задержки платежа налог необходимо будет оплатить за все предыдущие годы. Налоговые льготы, в том числе для многодетных семей и людей с инвалидностью, сохраняются, если налог уплачен в период действия техосмотра. Если же оплата производится после окончания срока техосмотра, льготы не применяются.