«RS» поставил водителя на счётчик за помятый троллейбус, зато «RB Rail» жжёт миллионы, напевая: Краутманис

Лариса 16 лет работает водителем троллейбуса. Прошлым летом троллейбус, которым она управляла, попал в ДТП н аВантовом мосту: врезался в аварийную машину «Rīgas satiksme», которая была там припаркована. Троллейбус пострадал в столкновении, но Лариса и пассажиры остались живы и невредимы.

Через некоторое время комиссия по оценке убытков и материальной ответственности «Rīgas satiksme» постановила, что с Ларисы необходимо взыскать 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

Оказалось, что «Rīgas satiksme» не застраховала свой парк общественного транспорта по КАСКО.

Лариса живет одна с ребенком. Даже если бы ей пришлось заплатить в 10 раз меньшую сумму — 1138 евро — это было бы тяжелым ударом по семейному бюджету, который очень трудно перенести. Даже в 100 раз меньшая сумма была бы болезненной, потому что за 114 евро можно было бы купить продукты или лекарства.

Рабский труд, который плохо оплачивается

Средняя месячная зарплата водителя троллейбуса «на бумаге» составляет 1627 евро. Таким образом, Лариса вряд ли получает больше 1448 евро «на руки». Это при условии, что она не болеет и работает все время. То есть, если она работает с утра до позднего вечера, напряженно пробираясь через пробки, терпя вонючих или агрессивных пассажиров, все время следя не только за ситуацией на дороге, но и в салоне.

Для управления троллейбусом необходим водительский удостоверение категории TROL, что требует филигранных навыков вождения. Это не то же самое, что маневрировать легковым автомобилем, это даже сложнее, чем тяжелым грузовым автомобилем — передние колеса троллейбуса находятся на значительном расстоянии за сиденьем водителя, поэтому на поворотах нужно очень точно чувствовать и рассчитывать траекторию движения, чтобы задние колеса не съехали с дороги.

Если все останется как есть, то, чтобы оплатить ущерб, Ларисе и ее ребенку придется целый год обходиться без еды, тепла и электричества. Ей нужно что-то продать, чтобы расплатиться.

Водители общественного транспорта несут уголовную ответственность, если по их вине люди получили травмы или погибли. Такие случаи рассматриваются судом. Однако абсолютно абсурдно и неприемлемо наказывать непомерными штрафами водителей, которые попали в аварию и повредили какое-то «железо».

Если бы латвийцы были поляками, то сегодня все водители с их транспортными средствами пришли бы в офис предприятия общественного транспорта с вопросом: «Co się dzieje? Wspieramy Larisę!» (Что происходит? Мы поддерживаем Ларису!). Их транспортные средства заблокировали бы дороги, и во всей Варшаве начался бы транспортный коллапс. Остальные поляки поняли бы это и приняли бы.

Еще больше солидарности с Ларисой проявили бы французы, которые не согласились бы с такой несправедливостью и сказали бы: «Merde!» («Дерьмо») и опрокинули бы роскошные автомобили членов правления «Парижского транспорта» и, возможно, даже подожгли бы их.

В Швеции, возможно, был бы другой, более спокойный подход — там профсоюз создал бы фонд, из которого оплатил бы счет Ларисы, а затем подала бы иск против городского транспортного предприятия и взыскала бы с него все деньги, которые возникли в результате бездействия его руководства, безответственно не застраховав своих сотрудников. Профсоюзы также добились бы того, чтобы этот вопрос не остался без внимания, чтобы руководство почувствовало проблему на собственной шкуре и осталось без должностей. Это был бы ужасный скандал. Так могло бы быть, например, в Швеции, Финляндии, Дании или Норвегии.

Водители «Rīgas satiksme» теперь должны серьезно подумать о том, что произойдет, если они разбьют транспортное средство. Работать в «Rīgas satiksme» так же рискованно, как быть «денежным мулом» или наркокурьером — вы не знаете, в какие гражданские или даже уголовные ужасы вас могут втянуть владельцы компании.

Два мира – две морали

В настоящее время председатель правления «Rīgas satiksme» получает 8750 евро в месяц, зарплата членов правления установлена в размере 7875 евро, председатель совета – 3000 евро, члены совета, которые часто «работают» еще на многих других должностях, – 2700 евро.

В сияющих белых жилетах и одетых в шелк дамы ни за что не отвечают и ни за что не будут отвечать. Политики тоже не несут ответственности, что бы они ни натворили, и есть только политическая ответственность.

В отличие от «Rīgas satiksme», «RB Rail» мудро предусмотрела, как прикрыть задницу руководителям балтийского совместного предприятия. «RB Rail» — это компания, которая строит «высокоскоростную железную дорогу» «Rail Baltica».

Слово «высокоскоростной» следует брать в кавычки, потому что даже если запланированная железная дорога была бы готова уже сегодня, ее скорость была бы в три-четыре раза ниже, чем в Японии или Китае в настоящее время. Во Франции уже 60 лет назад пассажирские поезда мчались быстрее, чем в далеком будущем, где-то около 2030 года или даже позже, будет ездить «Rail Baltica».

В Даугаву забили «сваи», возвели монструозные сооружения у аэропорта, все работы начали с конца, а не с начала. Деньги потрачены не по назначению, и неизвестно, будет ли и когда будет следующее финансирование из Европы.

Премьер-министр Эвика Силиня уже сказала: «Я поручила министру транспорта срочно предоставить обоснование открытого конкурса, объявленного «RB Rail», который предусматривает страхование ответственности директоров и должностных лиц, в том числе бывших, а также проинформировать об источниках финансирования соответствующей закупки. Министерство транспорта должно обеспечить, чтобы соответствующая закупка не финансировалась из госбюджета Латвии».

Министр транспорта Атис Швинка возразил: «Это обычная практика. Крупные инфраструктурные проекты обычно имеют такую гражданско-правовую страховку. Это абсолютно нормально, потому что ответственность велика. Но мы понимаем, что в случае уголовной ответственности, умышленно недобросовестных действий или коррупционных сделок... Они никогда не страхуются».

Страхование действительно существует в мире, но это в тех случаях, когда речь идет о вакансии, предполагающей работу с высокорисковыми операциями. Такие случаи могут быть на рынке ценных бумаг или криптовалют. Теоретически может быть так, что нужно учитывать нестабильную среду принятия решений в каком-либо регионе — например, есть надежды на создание завода по производству водорода, но при условии, что будет доступна дешевая электроэнергия от других, еще не построенных производителей электроэнергии. Потому что при обычных ценах на электроэнергию совершенно нерентабельно. В таком случае страхование руководителя проекта является нормальным, поскольку мероприятие является перспективным, но может также не удаться из-за форс-мажорных обстоятельств.

Но какие обстоятельства имели место в случае с «RB Rail»? С самого начала было ясно, что мероприятие не окупится даже за 100 лет. Не будет массового потока людей, которые будут ездить из Риги в Таллин, из Таллина в Вильнюс.

С самого начала в проект вложено огромное количество денег, и вложение будет продолжаться, приводя к удорожанию всех затрат. С самого начала все действия осуществляются максимально бессмысленно и дорого, потому что за это заплатят Европа и латвийские налогоплательщики.

Значительно позже к проекту была добавлена якобы необходимая «военная мобильность». Тогда, если Россия нападет, можно будет быстрее доставить свои танки и дроны по железной дороге из Таллина в Вильнюс...

Но да – против этого застрахованы сотрудники «RB Rail» – они могут делать что угодно, хорошо понимая, что убытки уже запрограммированы. Идиотские решения латвийских министров также уже застрахованы. Никто ничего не потеряет, но, чтобы быть уверенным, это своевременно оформлено юридически.

У древних римлян была поговорка «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». В болоте двойной морали Латвии юродят юпитеры, зарабатывающие до полумиллиона в год, а Лариса из «Rīgas satiksme» со своим долгом в 11,4 тысячи находится на грани отчаяния».