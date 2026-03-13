«Нигде такого нет: ситуация ненормальная!» Молочный парадокс в Латвии

© LETA 13 марта, 2026 14:03

С момента подписания меморандума о ценах на продукты питания в мае прошлого года доля молока местного происхождения в магазинах существенно не изменилась, сообщил агентству LETA председатель правления Центрального союза латвийских молочников Янис Шолкс. Он отметил, что латвийские розничные торговцы в больших объемах импортируют молоко и молочные продукты, что является серьезной проблемой для молочной отрасли Латвии.

По словам Шолкса, в Эстонии доля молока местного происхождения в магазинах составляет около 90% от общего объема продаваемого молока, тогда как в Латвии — около 50%, что, по его мнению, ненормально. Он добавил, что не знает ни одной европейской страны, где была бы подобная ситуация.

Он также отметил, что в некоторых категориях продукции после подписания меморандума наблюдается небольшой рост продаж в пользу латвийской продукции, однако он очень незначительный. В то же время объем реализации свежего молока местного происхождения практически не изменился, а продажи сыра латвийского производства в Латвии даже сократились. Шолкс подчеркнул, что от меморандума, подписанного в мае прошлого года, ожидали большего, однако существенных изменений он не принес.

По его словам, пока неясно, насколько сильно рост цен на энергоресурсы повлияет на молочную отрасль. Уже сейчас заметно влияние подорожания энергоресурсов на производство молока и особенно на его переработку. Шолкс пояснил, что переработка молока — сравнительно энергоемкий процесс, поскольку молоко необходимо как нагревать, так и охлаждать.

Он также отметил, что на отрасль повлияет рост цен на топливо — особенно увеличатся расходы на доставку молока, транспортировку сырья и логистику готовой продукции.

Шолкс добавил, что хотя закупочная цена на молоко сейчас ниже, чем несколько месяцев назад, снижение происходит сравнительно медленно и незначительно. В феврале закупочная цена свежего молока составляла 42,08 евро за 100 килограммов, тогда как несколькими месяцами ранее она была близка к 50 евро. В союзе молочников опасались, что цена может упасть ниже 40 евро, однако этого не произошло.

Председатель правления Центрального союза латвийских молочников также отметил, что сейчас появляются признаки того, что цена на молоко снова может вырасти, однако колебания цен не будут слишком резкими.

Отвечая на вопрос, влияет ли на латвийский рынок свежего молока банкротство эстонского переработчика молока “E-Piim Tootmine”, Шолкс сказал, что влияние незначительное, поскольку латвийские компании поставляли этому предприятию сравнительно небольшие объемы молока, и большинство производителей уже нашли других покупателей.

По его словам, в прошлом году латвийские производители молочной продукции экспортировали продукцию на сумму 300 миллионов евро в 72 страны мира. Это крупнейший объем экспорта молочной продукции на сегодняшний день. В то же время на внутреннем рынке «никаких чудес не происходит», и пока не наблюдается признаков роста.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Ассоциация торговцев продуктами питания Латвии, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз латвийских молочников, Федерация пищевых предприятий Латвии, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, общество «Крестьянский сейм» и другие партнеры.

Меморандум предусматривает введение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента для сравнения цен, а также содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

