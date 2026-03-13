«Нигде такого нет: ситуация ненормальная!» Молочный парадокс в Латвии

По словам Шолкса, в Эстонии доля молока местного происхождения в магазинах составляет около 90% от общего объема продаваемого молока, тогда как в Латвии — около 50%, что, по его мнению, ненормально. Он добавил, что не знает ни одной европейской страны, где была бы подобная ситуация.

Он также отметил, что в некоторых категориях продукции после подписания меморандума наблюдается небольшой рост продаж в пользу латвийской продукции, однако он очень незначительный. В то же время объем реализации свежего молока местного происхождения практически не изменился, а продажи сыра латвийского производства в Латвии даже сократились. Шолкс подчеркнул, что от меморандума, подписанного в мае прошлого года, ожидали большего, однако существенных изменений он не принес.

По его словам, пока неясно, насколько сильно рост цен на энергоресурсы повлияет на молочную отрасль. Уже сейчас заметно влияние подорожания энергоресурсов на производство молока и особенно на его переработку. Шолкс пояснил, что переработка молока — сравнительно энергоемкий процесс, поскольку молоко необходимо как нагревать, так и охлаждать.

Он также отметил, что на отрасль повлияет рост цен на топливо — особенно увеличатся расходы на доставку молока, транспортировку сырья и логистику готовой продукции.

Шолкс добавил, что хотя закупочная цена на молоко сейчас ниже, чем несколько месяцев назад, снижение происходит сравнительно медленно и незначительно. В феврале закупочная цена свежего молока составляла 42,08 евро за 100 килограммов, тогда как несколькими месяцами ранее она была близка к 50 евро. В союзе молочников опасались, что цена может упасть ниже 40 евро, однако этого не произошло.

Председатель правления Центрального союза латвийских молочников также отметил, что сейчас появляются признаки того, что цена на молоко снова может вырасти, однако колебания цен не будут слишком резкими.

Отвечая на вопрос, влияет ли на латвийский рынок свежего молока банкротство эстонского переработчика молока “E-Piim Tootmine”, Шолкс сказал, что влияние незначительное, поскольку латвийские компании поставляли этому предприятию сравнительно небольшие объемы молока, и большинство производителей уже нашли других покупателей.

По его словам, в прошлом году латвийские производители молочной продукции экспортировали продукцию на сумму 300 миллионов евро в 72 страны мира. Это крупнейший объем экспорта молочной продукции на сегодняшний день. В то же время на внутреннем рынке «никаких чудес не происходит», и пока не наблюдается признаков роста.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Ассоциация торговцев продуктами питания Латвии, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз латвийских молочников, Федерация пищевых предприятий Латвии, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, общество «Крестьянский сейм» и другие партнеры.

Меморандум предусматривает введение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента для сравнения цен, а также содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.