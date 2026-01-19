Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

По данным опроса, пособие обычно уходит на продукты, коммунальные платежи, одежду и другие базовые траты. В группе 18-39 лет 56% респондентов признали, что направляют эти деньги именно на повседневные расходы домохозяйства.

При этом часть семей все же вкладывает пособие в развитие ребенка. Примерно каждая третья семья тратит его на кружки, хобби и внешкольные занятия, а среди родителей 18-29 лет таких 35%. В этой же возрастной группе 27% используют пособие на медицинские расходы - в банке это связывают с регулярными тратами на здоровье маленьких детей и более уязвимым семейным бюджетом.

«За одного ребенка семья получает 25 евро в месяц, за двоих - 100 евро, за троих - 225 евро. Эти суммы становятся значимой частью семейного бюджета», - подчеркнула руководитель клиентского опыта Citadele в Балтии Гинта Земгале.

Она отмечает, что регулярные накопления возможны даже при небольших суммах. По ее оценке, откладывая по 10 евро в месяц в течение 10 лет, можно собрать 1200 евро, а при инвестировании сумма, вероятно, будет выше.

«Накопления - это не про большие суммы, а про привычку и последовательность», - добавила Земгале.

Долгосрочные стратегии пока выбирают немногие: 11% опрошенных заявили, что регулярно откладывают пособие на будущее ребенка, еще 7% инвестируют его в накопительные инструменты или фонды. Среди респондентов старше 60 лет доля тех, кто копит или инвестирует, выше - 14%. В группе 50-59 лет 12% родителей передают пособие непосредственно детям, тогда как в среднем по всем возрастам так поступают 6%.

Опрос проводился в декабре 2025 года онлайн, в нем участвовали более 400 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.