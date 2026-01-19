Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Редакция PRESS 19 января, 2026 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

По данным опроса, пособие обычно уходит на продукты, коммунальные платежи, одежду и другие базовые траты. В группе 18-39 лет 56% респондентов признали, что направляют эти деньги именно на повседневные расходы домохозяйства.

При этом часть семей все же вкладывает пособие в развитие ребенка. Примерно каждая третья семья тратит его на кружки, хобби и внешкольные занятия, а среди родителей 18-29 лет таких 35%. В этой же возрастной группе 27% используют пособие на медицинские расходы - в банке это связывают с регулярными тратами на здоровье маленьких детей и более уязвимым семейным бюджетом.

«За одного ребенка семья получает 25 евро в месяц, за двоих - 100 евро, за троих - 225 евро. Эти суммы становятся значимой частью семейного бюджета», - подчеркнула руководитель клиентского опыта Citadele в Балтии Гинта Земгале.
Она отмечает, что регулярные накопления возможны даже при небольших суммах. По ее оценке, откладывая по 10 евро в месяц в течение 10 лет, можно собрать 1200 евро, а при инвестировании сумма, вероятно, будет выше.

«Накопления - это не про большие суммы, а про привычку и последовательность», - добавила Земгале.
Долгосрочные стратегии пока выбирают немногие: 11% опрошенных заявили, что регулярно откладывают пособие на будущее ребенка, еще 7% инвестируют его в накопительные инструменты или фонды. Среди респондентов старше 60 лет доля тех, кто копит или инвестирует, выше - 14%. В группе 50-59 лет 12% родителей передают пособие непосредственно детям, тогда как в среднем по всем возрастам так поступают 6%.

Опрос проводился в декабре 2025 года онлайн, в нем участвовали более 400 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось
Важно

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

«RS» поставил водителя на счётчик за помятый троллейбус, зато «RB Rail» жжёт миллионы, напевая: Краутманис
Важно

«RS» поставил водителя на счётчик за помятый троллейбус, зато «RB Rail» жжёт миллионы, напевая: Краутманис

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Читать
Загрузка

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Читать

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Читать

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Читать

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Читать

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Читать