«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа (1)

Редакция PRESS 18 января, 2026 12:11

1 комментариев

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

"Китай и Россия, должно быть, радуются. Именно они выигрывают от раскола между союзниками, - пишет она. - Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему в рамках НАТО. Тарифы могут привести к обеднению Европы и США и подорвать наше общее процветание.

Мы также не можем позволить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей основной задачи – помочь положить конец войне России против Украины".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США, начиная с 1 февраля. Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.
 
В своей соцсети Truth Social президент США написал, что с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на экспорт в США.

«С 1 февраля 2026 года все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары», — заявил Трамп.

Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт

Скандал в соцсети: «МИД Латвии в Узбекистане и Казахстане рекламирует по-русски латвийские визы» (1)

У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках (1)

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько? (1)

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше? (1)

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки (1)

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии (1)

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

В Риге пропала школьница; полиция просит помощи в розыске (1)

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

