"Китай и Россия, должно быть, радуются. Именно они выигрывают от раскола между союзниками, - пишет она. - Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему в рамках НАТО. Тарифы могут привести к обеднению Европы и США и подорвать наше общее процветание.

Мы также не можем позволить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей основной задачи – помочь положить конец войне России против Украины".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США, начиная с 1 февраля. Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.



В своей соцсети Truth Social президент США написал, что с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на экспорт в США.

«С 1 февраля 2026 года все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары», — заявил Трамп.