China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026
If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.
Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.
We also…
"Китай и Россия, должно быть, радуются. Именно они выигрывают от раскола между союзниками, - пишет она. - Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему в рамках НАТО. Тарифы могут привести к обеднению Европы и США и подорвать наше общее процветание.
Мы также не можем позволить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей основной задачи – помочь положить конец войне России против Украины".
Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США, начиная с 1 февраля. Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.
В своей соцсети Truth Social президент США написал, что с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на экспорт в США.
«С 1 февраля 2026 года все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары», — заявил Трамп.