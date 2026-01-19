Ненавистный многим водителям Cityparks Latvija эстонцы выкупили целиком

Ранее структура собственности "Cityparks Latvija" выглядела так: 40% принадлежало эстонской компании "Osauhing Toystor", по 30% - "Alvarium" и "Lectum Invest", следует из данных Firmas.lv. В компаниях называют сделку шагом к консолидации балтийского рынка парковок и обещают перенести в Латвию решения, уже опробованные в Эстонии.

После смены владельца "Cityparks Latvija" планирует внедрить приложение "Parkner" для бесконтактной оплаты парковки. Компания "Cityparks" работает в 12 городах Латвии.

"Ühisteenused" называет себя лидером рынка в Эстонии: оператор управляет и контролирует более 1000 платных парковок в восьми городах, включая открытые стоянки и многоуровневые паркинги. Компания принадлежит группе эстонских инвесторов, в портфеле которых есть бизнесы в инфраструктуре, услугах и технологиях по всей Балтии.

"Цель компании - не просто администрировать парковки, а задавать стандарт качества отрасли", - заявил член правления "Cityparks Latvija" Гундарс Сманс.

По данным "Firmas.lv", "Cityparks Latvija" зарегистрирована в ноябре 2013 года, уставный капитал - 93 000 евро. В 2024 году оборот компании составил 2,513 млн евро, прибыль - 226 052 евро.