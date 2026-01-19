Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Заполненность Инчукалнского подземного газового хранилища в воскресенье, 18 января, снизилась до 38,3% против 43,2% неделей ранее. Средний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе к концу недели составил 50,3%, тогда как неделей ранее он был 54,9% от общей емкости.

В регуляторе отмечают, что недельный рост цен более чем на 30% стал самым резким с октября 2023 года. Основными причинами называют похолодание и растущие опасения по поводу поставок газа. Температура в значительной части Европы резко снизилась, и, по прогнозам, холод сохранится до конца месяца, что увеличивает потребление газа и ускоряет опустошение хранилищ.

Ранее сообщалось, что принятый в 2022 году регламент ЕС по хранению газа обязывает страны союза заполнять хранилища на 90%, однако для Латвии предусмотрено исключение. Стране необходимо обеспечить заполнение газового хранилища к ноябрю на уровне 35% от национального потребления, поскольку Инчукалнское хранилище существенно превышает его по объему.