Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

19 января, 2026 10:59

Фото LETA.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Заполненность Инчукалнского подземного газового хранилища в воскресенье, 18 января, снизилась до 38,3% против 43,2% неделей ранее. Средний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе к концу недели составил 50,3%, тогда как неделей ранее он был 54,9% от общей емкости.

В регуляторе отмечают, что недельный рост цен более чем на 30% стал самым резким с октября 2023 года. Основными причинами называют похолодание и растущие опасения по поводу поставок газа. Температура в значительной части Европы резко снизилась, и, по прогнозам, холод сохранится до конца месяца, что увеличивает потребление газа и ускоряет опустошение хранилищ.

Ранее сообщалось, что принятый в 2022 году регламент ЕС по хранению газа обязывает страны союза заполнять хранилища на 90%, однако для Латвии предусмотрено исключение. Стране необходимо обеспечить заполнение газового хранилища к ноябрю на уровне 35% от национального потребления, поскольку Инчукалнское хранилище существенно превышает его по объему.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

11:41

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

11:34

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

11:31

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

11:24

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

11:13

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

11:03

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

