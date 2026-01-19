Насморк перед Новым годом закончился ампутацией

Врачи боролись за ее жизнь и подключили пациентку к аппарату, который временно заменяет работу легких и сердца и насыщает кровь кислородом. Из-за тяжелой инфекции кровообращение в руках и ногах остановилось, и спасти их оказалось невозможно. В результате Кассандре ампутировали все четыре конечности.

«Я хочу быть рядом со своими детьми. Самое тяжелое - понять, что я больше не могу их обнимать. Но именно они дают мне силы», - рассказала Кассандра Маршалл.

Спустя два года женщина учится жить с протезами, однако сталкивается с новыми трудностями. По ее словам, она больше не соответствует требованиям государственной программы медицинской помощи Medicaid - ей уже четыре раза отказали в компенсации.

Родные и друзья собирают деньги на платформе GoFundMe, чтобы помочь оплатить протезы. По словам Маршалл, один протез стоит около 19 000 долларов, и значительную часть этой суммы ей приходится покрывать самостоятельно.

Несмотря на пережитое, женщина признается, что чувствует себя «благословенной», потому что осталась жива и не осталась одна.

«Это моя новая реальность. Я не могу ее изменить, но учусь с ней жить», - говорит она.