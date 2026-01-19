Речь идет о словах Путина, прозвучавших в начале января во время выступления по случаю православного Рождества. Тогда президент России назвал своих солдат «воинами», которые действуют «как бы по воле Господа» и «защищают отечество».

По словам Уильямса, подобная риторика представляет собой опасную подмену христианского учения и использование религии для оправдания насилия.

«Я бы безусловно сказал, что мы имеем дело с ересью», - заявил Роуэн Уильямс, -«Речь идет о подрыве фундаментального аспекта христианской веры, которая не предполагает защиту Бога с помощью насилия».



Бывший глава англиканской церкви подчеркнул, что реваншистская логика, лежащая в основе таких заявлений, прямо противоречит проповеди Иисуса Христа. Он назвал использование религиозных образов для легитимации войны «тревожным» и разрушительным для самой веры.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 1600 богословов и клириков Восточной православной церкви подписали Волосская декларация. В документе идеология «русского мира» была названа еретической.

Авторы декларации заявили, что представление о «божественном предназначении» России и ее особой роли в мировом порядке, а также идея строительства «Святой Руси» как земли, якобы избранной Богом, являются искажением христианского учения и оправданием политического насилия.