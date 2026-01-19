Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси (1)

Редакция PRESS 19 января, 2026 09:37

Важно 1 комментариев

Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс резко осудил религиозную риторику президента России Владимира Путина, назвав ее ересью. Об этом он заявил в интервью изданию The Independent, комментируя заявления российского лидера о войне против Украины как о «священной миссии».

Речь идет о словах Путина, прозвучавших в начале января во время выступления по случаю православного Рождества. Тогда президент России назвал своих солдат «воинами», которые действуют «как бы по воле Господа» и «защищают отечество».

По словам Уильямса, подобная риторика представляет собой опасную подмену христианского учения и использование религии для оправдания насилия.

«Я бы безусловно сказал, что мы имеем дело с ересью», - заявил Роуэн Уильямс, -«Речь идет о подрыве фундаментального аспекта христианской веры, которая не предполагает защиту Бога с помощью насилия».

Бывший глава англиканской церкви подчеркнул, что реваншистская логика, лежащая в основе таких заявлений, прямо противоречит проповеди Иисуса Христа. Он назвал использование религиозных образов для легитимации войны «тревожным» и разрушительным для самой веры.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 1600 богословов и клириков Восточной православной церкви подписали Волосская декларация. В документе идеология «русского мира» была названа еретической.

Авторы декларации заявили, что представление о «божественном предназначении» России и ее особой роли в мировом порядке, а также идея строительства «Святой Руси» как земли, якобы избранной Богом, являются искажением христианского учения и оправданием политического насилия.

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (4)

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию? (1)

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов (1)

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда (1)

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее (1)

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам (1)

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США (1)

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит? (1)

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

