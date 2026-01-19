Золото резко подорожало. Виноваты Гренландия и тарифы

В понедельник, 19 января, после открытия торгов в Азии золото, традиционно считающееся защитным активом в периоды нестабильности, подорожало до 4690,59 доллара за унцию (примерно 4300 евро), а цена на серебро достигла 94,12 доллара (около 86 евро). Оба металла обновили исторические максимумы.

Одновременно фондовые рынки ушли в минус на фоне опасений новой торговой войны. Японский индекс Nikkei снизился на 1,4 процента, а широкий индекс MSCI Asia Pacific ex Japan потерял 0,3 процента. Доллар ослаб по отношению к иене и швейцарскому франку, тогда как евро и фунт укрепились. Цены на нефть остались стабильными.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля США введут 10-процентные тарифы на товары из Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. С 1 июня пошлины, по его словам, вырастут до 25 процентов и будут действовать в дополнение к уже существующим, уточняло агентство Reuters. Президент США связал меры с отсутствием договоренности о «полной и окончательной покупке Гренландии».

Идею установления американского контроля над островом Трамп впервые озвучил еще в 2019 году. На переговорах в Вашингтоне 14 января глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт подтвердили, что позиции сторон по статусу арктического острова остаются принципиально разными.