Золото резко подорожало. Виноваты Гренландия и тарифы

Редакция PRESS 19 января, 2026 10:06

Мир

После заявлений президента США Дональд Трамп о введении 10-процентных пошлин против Германии и еще семи европейских стран из-за спора вокруг Гренландии мировые цены на золото и серебро резко выросли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В понедельник, 19 января, после открытия торгов в Азии золото, традиционно считающееся защитным активом в периоды нестабильности, подорожало до 4690,59 доллара за унцию (примерно 4300 евро), а цена на серебро достигла 94,12 доллара (около 86 евро). Оба металла обновили исторические максимумы.

Одновременно фондовые рынки ушли в минус на фоне опасений новой торговой войны. Японский индекс Nikkei снизился на 1,4 процента, а широкий индекс MSCI Asia Pacific ex Japan потерял 0,3 процента. Доллар ослаб по отношению к иене и швейцарскому франку, тогда как евро и фунт укрепились. Цены на нефть остались стабильными.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля США введут 10-процентные тарифы на товары из Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. С 1 июня пошлины, по его словам, вырастут до 25 процентов и будут действовать в дополнение к уже существующим, уточняло агентство Reuters. Президент США связал меры с отсутствием договоренности о «полной и окончательной покупке Гренландии».

Идею установления американского контроля над островом Трамп впервые озвучил еще в 2019 году. На переговорах в Вашингтоне 14 января глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт подтвердили, что позиции сторон по статусу арктического острова остаются принципиально разными.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

