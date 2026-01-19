По его словам, в Латвии для проекта доступно финансирование примерно на 50-55 километров основной трассы, из которых значительная часть уже передана подрядчикам. Даугавиетис отметил, что Латвия изменила приоритеты в реализации проекта и в настоящее время сосредоточилась на строительстве основной линии, тогда как изначально работы начинались с Рижского кольца, которое является наиболее сложным с технической точки зрения участком.

Финансовый директор RB Rail также указал, что в перспективе Риге потребуется ещё один железнодорожный мост через Даугаву, поскольку пропускной способности существующего моста может оказаться недостаточно для обеспечения необходимой интенсивности движения поездов.

Даугавиетис сообщил, что в настоящее время для всех трёх стран Балтии в рамках проекта доступно около 4,5 млрд евро. Из этой суммы Латвии доступно 1,5 млрд евро, Литве - 1,6 млрд евро, Эстонии - 1,2 млрд евро.

Он также отметил, что в следующем многолетнем бюджете Европейского союза в рамках Connecting Europe Facility на транспорт предусмотрено 51 млрд евро, тогда как в предыдущем плановом периоде этот объём составлял 25 млрд евро. По оценке RB Rail, до 2034 года проект Rail Baltica может претендовать на финансирование в объёме, примерно вдвое превышающем полученное ранее.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется построить 870 километров новой линии с максимальной скоростью поездов до 240 км в час.

Согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди проекта в Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом допускается потенциальная экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро, тогда как в анализе 2017 года она оценивалась в 5,8 млрд евро.

RB Rail является совместным предприятием Латвии, Литвы и Эстонии. Его акционерами являются Eiropas dzelzceļa līnijas, Rail Baltic Estonia и Rail Baltica Statyba.