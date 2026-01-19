Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

RB Rail: у Латвии нашлись 1,5 млрд евро на Rail Baltica. Стройка начинается (1)

Редакция PRESS 19 января, 2026 09:09

Важно 1 комментариев

В проекте железнодорожной линии Rail Baltica в Латвии строителям уже переданы 30-35 километров трассы, на которых разрешено начинать строительные работы. Об этом в интервью программе 900 sekundes на канале TV3 сообщил финансовый директор балтийского совместного предприятия RB Rail Оярс Даугавиетис.

По его словам, в Латвии для проекта доступно финансирование примерно на 50-55 километров основной трассы, из которых значительная часть уже передана подрядчикам. Даугавиетис отметил, что Латвия изменила приоритеты в реализации проекта и в настоящее время сосредоточилась на строительстве основной линии, тогда как изначально работы начинались с Рижского кольца, которое является наиболее сложным с технической точки зрения участком.

Финансовый директор RB Rail также указал, что в перспективе Риге потребуется ещё один железнодорожный мост через Даугаву, поскольку пропускной способности существующего моста может оказаться недостаточно для обеспечения необходимой интенсивности движения поездов.

Даугавиетис сообщил, что в настоящее время для всех трёх стран Балтии в рамках проекта доступно около 4,5 млрд евро. Из этой суммы Латвии доступно 1,5 млрд евро, Литве - 1,6 млрд евро, Эстонии - 1,2 млрд евро.

Он также отметил, что в следующем многолетнем бюджете Европейского союза в рамках Connecting Europe Facility на транспорт предусмотрено 51 млрд евро, тогда как в предыдущем плановом периоде этот объём составлял 25 млрд евро. По оценке RB Rail, до 2034 года проект Rail Baltica может претендовать на финансирование в объёме, примерно вдвое превышающем полученное ранее.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется построить 870 километров новой линии с максимальной скоростью поездов до 240 км в час.

Согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди проекта в Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом допускается потенциальная экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро, тогда как в анализе 2017 года она оценивалась в 5,8 млрд евро.

RB Rail является совместным предприятием Латвии, Литвы и Эстонии. Его акционерами являются Eiropas dzelzceļa līnijas, Rail Baltic Estonia и Rail Baltica Statyba.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество
Важно

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (4)

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси
Важно

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию? (1)

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 1 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Читать
Загрузка

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов (1)

Важно 11:34

Важно 1 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Читать

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда (1)

Мир 11:31

Мир 1 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Читать

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее (1)

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Читать

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам (1)

Важно 11:13

Важно 1 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Читать

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США (1)

Мир 11:03

Мир 1 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Читать

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит? (1)

Важно 10:59

Важно 1 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Читать