Широко живем! Рынок люксовых авто в Латвии вырос. Плюс 15 Lamborghini

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 3435 новых автомобилей премиум-сегмента, что на 3,8% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Auto asociācija.

Больше всего в премиум-сегменте было зарегистрировано автомобилей марки Audi - 839 единиц, что на 12% больше, чем годом ранее. На втором месте находится BMW с 797 регистрациями (+6,6%). Третью позицию занимает Mercedes-Benz - 415 автомобилей, что на 20,6% больше, чем в предыдущем году.

Четвёртое место заняли автомобили марки Volvo - 348 регистраций, что на 22,1% меньше, чем годом ранее. Пятёрку замыкает Lexus с 316 автомобилями (+10,5%).

На шестом месте расположился Porsche - 305 автомобилей (-5,3%). Далее следует Land Rover с 316 регистрациями (+10,5%). Volkswagen зарегистрировал 83 автомобиля (+18,6%). Tesla - 68 автомобилей, что на 43% меньше, чем годом ранее. Десятку замыкает Bentley - 36 автомобилей, что в два раза больше, чем в 2024 году.

Также в прошлом году в Латвии зарегистрированы 15 автомобилей (рост в 3,8 раза), 6 Ferrari против одной годом ранее, 3 McLaren против восьми годом ранее, 1 Aston Martin против четырёх, а также по одному Chevrolet и Rolls-Royce. Зарегистрированы 14 автомобилей Jaguar (в 2,4 раза меньше), 11 Mini (в 2,7 раза меньше).

В премиум-сегменте не было зарегистрировано ни одного автомобиля Maserati, тогда как годом ранее было зарегистрировано семь таких машин.