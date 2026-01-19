Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Антициклон держит Латвию: морозно, ясно и без осадков

Редакция PRESS 19 января, 2026 07:25

В понедельник погоду в Латвии определяет мощный антициклон. Облака лишь частично закрывают небо, осадков не ожидается, а солнце регулярно выглядывает сквозь тонкую облачность. Ветер слабый, преимущественно южный и юго-восточный. Атмосферное давление остаётся высоким - от 1035 гектопаскалей в Курземе до 1041 гектопаскаля в Латгале.

️ Температура
Днём воздух прогреется до -5..-12 градусов. Самые низкие утренние значения зафиксированы в Даугавпилсе - до -21 градуса. В других регионах утром было от -8,6 градуса в Лиепае и -9,2 в Айнажи до -16,5 в Мадоне и -17,8 в Дагде. По данным дорожных служб, в окрестностях Краславы, Екабпилса и Плявинь термометры показывали -18..-19 градусов, местами по всей стране температура опускалась ниже -15.

️ Рига
В столице солнце светит сквозь тонкие облака, дует слабый южный ветер со скоростью около 3 метров в секунду. Температура воздуха колеблется в пределах -11..-13 градусов, днём ожидается до -8..-9.

️ Снег и условия
Снежный покров в наблюдательных пунктах составляет от 6-7 сантиметров на побережье и в северных районах до 23 сантиметров на юге и востоке страны. Осадков нет, качество воздуха оценивается как среднее. Максимальная температура в воскресенье достигала -4 градусов на побережье, минимальная -11,4 в восточных районах.

Фон за пределами страны
Для контраста: на юге Европы 18 января воздух прогревался до +19 градусов, тогда как в восточных регионах ночные морозы опускались значительно ниже -25.

 

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

