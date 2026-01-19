Антициклон держит Латвию: морозно, ясно и без осадков

️ Температура

Днём воздух прогреется до -5..-12 градусов. Самые низкие утренние значения зафиксированы в Даугавпилсе - до -21 градуса. В других регионах утром было от -8,6 градуса в Лиепае и -9,2 в Айнажи до -16,5 в Мадоне и -17,8 в Дагде. По данным дорожных служб, в окрестностях Краславы, Екабпилса и Плявинь термометры показывали -18..-19 градусов, местами по всей стране температура опускалась ниже -15.

️ Рига

В столице солнце светит сквозь тонкие облака, дует слабый южный ветер со скоростью около 3 метров в секунду. Температура воздуха колеблется в пределах -11..-13 градусов, днём ожидается до -8..-9.

️ Снег и условия

Снежный покров в наблюдательных пунктах составляет от 6-7 сантиметров на побережье и в северных районах до 23 сантиметров на юге и востоке страны. Осадков нет, качество воздуха оценивается как среднее. Максимальная температура в воскресенье достигала -4 градусов на побережье, минимальная -11,4 в восточных районах.

Фон за пределами страны

Для контраста: на юге Европы 18 января воздух прогревался до +19 градусов, тогда как в восточных регионах ночные морозы опускались значительно ниже -25.