Плохо перешли на латышский! Кирсис грозит школам проверками и сменой директоров

По его словам, школы, где возникают сложности с переходом, будут находиться под особым контролем, и не исключается возможность замены директоров. Кирсис отметил, что проблемные учреждения «будут взяты под лупу», и в отдельных случаях дело может дойти до кадровых решений.

Кирсис пояснил, что выявлять такие школы помогают проверки Издитибас квалитатес валстс диенестс (IKVD), результаты которых ожидаются в подробном изложении в ближайшее время. Также в апреле запланирована диагностическая работа, которую организует Министерство образования и науки Латвии. По словам политика, после этого станет понятнее, где именно сохраняются проблемы.

Он подчеркнул, что директора школ являются ключевыми фигурами в учебных заведениях и могут использовать дополнительное финансирование, выделяемое школам, чтобы привлекать помощников, организовывать внеклассные активности и другие меры поддержки.

Кирсис заявил, что от школ будет требоваться результат. Он также не исключил, что замены директоров могут быть массовыми, однако выразил надежду, что до этого не дойдёт. По его словам, поступает много сигналов о разных школах, и сейчас наступает «последний момент», чтобы исправить ситуацию.