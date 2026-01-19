Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плохо перешли на латышский! Кирсис грозит школам проверками и сменой директоров

Редакция PRESS 19 января, 2026 08:24

В Риге около 20 школ считаются проблемными в связи с переходом на обучение на латышском языке, сообщил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис (JV) в интервью программе Rīta panorāma на Latvijas Televīzija.

По его словам, школы, где возникают сложности с переходом, будут находиться под особым контролем, и не исключается возможность замены директоров. Кирсис отметил, что проблемные учреждения «будут взяты под лупу», и в отдельных случаях дело может дойти до кадровых решений.

Кирсис пояснил, что выявлять такие школы помогают проверки Издитибас квалитатес валстс диенестс (IKVD), результаты которых ожидаются в подробном изложении в ближайшее время. Также в апреле запланирована диагностическая работа, которую организует Министерство образования и науки Латвии. По словам политика, после этого станет понятнее, где именно сохраняются проблемы.

Он подчеркнул, что директора школ являются ключевыми фигурами в учебных заведениях и могут использовать дополнительное финансирование, выделяемое школам, чтобы привлекать помощников, организовывать внеклассные активности и другие меры поддержки.

Кирсис заявил, что от школ будет требоваться результат. Он также не исключил, что замены директоров могут быть массовыми, однако выразил надежду, что до этого не дойдёт. По его словам, поступает много сигналов о разных школах, и сейчас наступает «последний момент», чтобы исправить ситуацию.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

