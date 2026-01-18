Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже

18 января, 2026

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, на следующей неделе солнце из облаков будет выглядывать часто. 

На уходящей неделе атмосферное давление повысилось, в Латвии установилась устойчивая сухая погода. На следующей неделе существенных изменений не ожидается, разве что мороз ещё более усилится.

Уже в ночь на понедельник местами на востоке Латвии ожидается мороз до -20 градусов.

Синоптики прогнозируют, что по ночам местами по мере прояснения неба столбик термометра опустится до -20 градусов, а днём довольно часто будет светить солнце. В светлое время суток воздух станет немного теплее, но температура всё равно не поднимется выше нуля, а во второй половине недели мороз снова начнёт усиливаться, так что по ночам уже во многих местах ожидается ниже -20 градусов.

Понедельник и вторник будут солнечными, но время от времени небеса будут закрывать облака. Осадков в эти дни не ожидается. Будет дуть слабый ветер, местами во вторник образуется туман, из-за чего ухудшится видимость.

На большей части территории страны похолодает до -13-18 градусов, местами при прояснении - до -20-21 градуса, чуть теплее будет только на побережье. Днём в понедельник ожидается -5-10, а во вторник -3-8 градусов, холоднее по-прежнему будет лишь на востоке.

В среду облачность усилится, солнце будет проглядывать из облаков лишь местами, в ночь на среду по-прежнему будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, кое-где он сохранится и утром.

Днём в среду ветер сменится на восточный и северо-восточный, от слабого до умеренного. Температура примерно та же, что и в предыдущие дни, лишь днём на побережье - от -1 до -5 градусов.

Во второй половине недели в Латвию под влиянием антициклона снова придёт холодный воздух, мороз ещё больше усилится, но порывистого ветра и осадков не ожидается.

В следующие выходные небо прояснится, ночами и по утрам столбик термометра местами снова опустится ниже -20 градусов.

