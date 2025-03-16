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Штейнбука о режиме экономии: нам нужен свой Илон Маск или кто-то в этом роде

TV24 16 марта, 2025 09:13

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Инна Штейнбука, председатель Совета по фискальной дисциплине, говоря об увеличении поступлений в госбюджет, предложила три главных направления, одновременно указав на сложности каждого из них. На ее взгляд, Латвия в данный момент находится в уязвимой ситуации, где поиск решений затруднен из-за геополитических рисков, нехватки инвестиций и внутренних дилемм, о чем Штейнбука заявила в эфире телеканала TV24 в программе Latvijas labums.

Первый путь - поощрение экономического роста.

Это, как считает Штейнбука, является главным способом увеличения бюджетных поступлений, но это будет непросто. Причем виноваты здесь не местные ошибки, а внешние обстоятельства: "Сейчас геополитическая среда совершенно этому не способствует".

Неясность по поводу того, какие тарифы может ввести президент США Доналд Трамп и как сложатся его отношения с Европой, вызывает угрозу. "Пока это угрозы, но я боюсь, что будут и действия", - считает Штейнбука.

Позиция Латвии в глазах инвесторов ненадежна. "Мы находимся в такой уязвимой зоне, нас считают не слишком надежной территорией, чтобы в нее инвестировать, так что особо надеяться на иностранные инвестиции мы не можем", - поясняет эксперт. Эти обстоятельства тормозят рост и вынуждают искать другие возможности.

Второй путь - повышение налогов.

Этот вариант Штейнбука считает нежелательным и напоминает, что недавно правительство уже пыталось оптимизировать налоговую систему, чтобы сделать ее более конкурентоспособной: "Сейчас что-то повышать нецелесообразно". Этот путь, хотя он теоретически возможен, практически отвергается как непродуктивный шаг, который может повлечь еще больше затруднений для  экономики.

Третий путь - экономия.

По мнению Штейнбуки, он неизбежен, но трудно осуществим: "Значит, экономить. Нам, видимо, необходим Илон Маск или кто-то в этом роде".

Она сомневается, что госучреждения сами смогут поменяться: "Честно говоря, я не уверена, что госучреждения добровольно что-то будут делать".

Штейнбука говорит о действиях Маска, что он "это делает молниеносно", хотя многим это не нравится. "У него огромный долг перед государством, практически нет другого выхода", - поясняет она, добавив, что у Латвии тоже не слишком-то много альтернативных вариантов: "У нас другого выхода и нет".

"У нас определенно есть какие-то функции, от которых можно отказаться, но я хотела бы сказать, что урезать только траты министерств - это неправильно и немного", - говорит Штейнбука.

Государственный сектор обширен - это и школы, и вузы, и полиция, и армия, в связи с чем Штейнбука задает вопрос и сама на него отвечает: "Что там можно урезать? Честно говоря, я не знаю". Она подчеркивает, что "существует большое пространство, в котором мы должны искать, от чего можно было бы отказаться".

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