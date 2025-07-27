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Широко жил: у экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости, включая 322 квартиры

Редакция PRESS 27 июля, 2025 14:32

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Ленинский районный суд Владивостока постановил изъять в пользу государства 821 объект недвижимости и 590 млн рублей (6,34 млн. долларов), принадлежавших семье бывшего мэра города Владимира Николаева, пишет "Фонтанка".

Кроме того, в перечень изъятого имущества вошли комплекс санатория «Амурский залив» (3 земельных участка общей площадью 11,4 га и 8 зданий площадью 113 019 кв. м), апарт-отель «Магнум» (322 квартиры, 269 машино-мест и 23 офисных помещения), а также 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (8 600 кв. м) и 32 нежилых помещения (10 630 кв. м).

«Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости», — подчеркнули в пресс-службе.

Весной «Фонтанка» писала, что Генпрокуратура РФ требовала изъять у Николаева и его семьи 681 объект недвижимости на 6,5 млрд рублей. Стоит отметить, что санаторий «Амурский залив», находившийся в собственности Николаева и его родных, входил в топ лучших российских здравниц.

Среди лиц, на которых зарегистрирована недвижимость Николаева, которую, по версии надзорного ведомства, он получил незаконно, числилась его сестра Виктория Николаева (член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы), мать Раиса Николаева и племянница Евгения Забелина. Отмечалось, что экс-мэр, предположительно, использовал 16 компаний для «сокрытия своей собственности» и уклонения от контроля со стороны уполномоченных органов.

В 1990-е годы Николаев был лидером группировки «Винни-Пухи». С 2001-го по 2004 год он был избран депутатом краевого парламента. С 2004-го по 2008 год Николаев занимал должность мэра Владивостока. По версии Генпрокуратуры, в годы исполнения функции представителя власти Николаев не предоставлял достоверную информацию о своих источниках дохода, их размере и легальности.

 

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