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Шимпанзе бросают камни в деревья — и не просто так: это их язык

Редакция PRESS 11 июня, 2025 16:58

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Ученые заметили любопытное поведение у диких шимпанзе: они собирают камни и бросают их в деревья. Камни обычно лежат прямо под деревом или в его расщелине. Первыми на глаза исследователям попались аккуратные кучки камней, а уже потом рядом с ними — сами обезьяны, сопровождающие броски громким ухающим криком. Чаще всего этим занимались взрослые самцы, но порой — и самки, и молодняк.

Подобное поведение долго оставалось незамеченным — возможно, потому, что раньше ученые не могли проводить длительные и широкомасштабные наблюдения за дикой природой. Впервые об этом необычном ритуале рассказали в 2016 году в журнале Scientific Reports. Тогда авторы высказали смелую гипотезу: возможно, каменные кучки шимпанзе — это аналог каирнов (каменных насыпанных конструкций, которые древние люди использовали как ориентиры или знаки захоронений).

Однако новая работа, опубликованная в Biology Letters, предлагает более прозаичное, но убедительное объяснение. Исследователи из Вагенингенского университета считают, что бросание камней — форма общения. Шимпанзе способны издавать громкие крики, слышные на большом расстоянии, и часто сопровождают их стуком руками или ногами по стволам деревьев. Такие ударные звуки усиливают «дальнодействующий» эффект крика. С этой точки зрения бросок камня — просто еще один способ создать громкий звук, чтобы «достучаться» до сородичей.

Если гипотеза верна, то швыряние камней должно происходить в тех же эмоциональных и поведенческих контекстах, что и другие формы шумного общения. А если суть была бы именно в создании кучек — обезьяны приносили бы к ним новые камни. Проверить это позволили видеозаписи, собранные в течение пяти лет в заповеднике Гвинеи-Бисау. На них задокументировано множество случаев бросания камней: в 78% случаев шимпанзе использовали те камни, что уже находились под деревом, и не приносили их издалека. Это говорит в пользу идеи о том, что им важен именно момент броска, а не ритуал накопления.

Кроме того, поведенческий контекст бросания камней совпадал с контекстом стучания руками и ногами — обезьяны были возбуждены, громко кричали, и на их крики нередко отзывались другие шимпанзе. Иногда оба действия — и стук, и бросок — шли одно за другим. При этом ученые зафиксировали различия: например, интенсивность криков до и после броска отличалась от интенсивности криков при стучании конечностями. Это позволило предположить, что хотя обе формы поведения служат для коммуникации, они могут передавать разные нюансы или сообщения.

Такой способ общения через звук встречается и у других животных. Некоторые пауки используют барабанную дробь, чтобы продемонстрировать сексуальные намерения, черные какаду — стучат палками по дереву. Последние даже обрабатывают «инструменты», чтобы получить лучший звук. Учитывая известные способности шимпанзе к использованию орудий, неудивительно, что они нашли и такой способ звукового выражения.

Считать каменные кучки загадочными тотемами пока преждевременно. Но один интересный вопрос остается: почему этим занимаются не все шимпанзе? Возможно, здесь есть культурный аспект — и стоит изучить, как подобное поведение распространяется внутри популяции.

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