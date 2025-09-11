Сговор стоил дорого: названы участники картеля

Исполняющая обязанности председателя СК Иева Шмите сообщила на пресс-конференции, что в картеле участвовали две группы компаний - рижская группа, в которую входили "Adapteris", "Alpex" и "Infrakom", и резекненская группа, в которую входили "Siltumtehserviss" и "Apkure IM". Эти две группы не были связаны друг с другом.

Четыре компании, за исключением "Infrakom", заключили мировое соглашение с СК и согласились не обжаловать решение СК, а сумма штрафа была снижена на 10 %.

"Alpex" оштрафована на 197 960,03 евро, "Adapteris" - на 105 761,6 евро, "Infrakom" - на 17 008,46 евро, "Apkure IM" - на 96 348,27 евро и "Siltumtehserviss" - на 96 429,72 евро.

Нарушения правил конкуренции были выявлены в связи с согласованием условий участия в конкурсах на ремонт инженерных коммуникаций. В рижской группе основным составителем закупочной документации была компания "Adapteris", а в резекненской группе - "Siltumtehserviss".

В Рижской группе сговор был обнаружен в восьми тендерах, организованных предприятиями и учреждениями Рижского самоуправления. Резекненская группа была уличена в сговоре при проведении 25 закупок с заказчиками по всей Латвии.

Картель затронул 33 конкурса по всей Латвии.