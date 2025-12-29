Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Северокорейские айтишники штурмуют.. Amazon: служба безопасности не успевает блокировать запросы

29 декабря, 2025 12:08

Звучит как шпионский триллер, но это реальность. Компания Amazon заявила, что заблокировала более 1800 заявок на удалённую работу, поданных людьми, которых подозревают в связях с Северной Кореей.

Об этом сообщил директор по безопасности Amazon Стивен Шмидт. По его словам, соискатели использовали поддельные или украденные личности, а цель была предельно прагматичной: «устроиться, получать зарплату и переводить деньги на финансирование оружейных программ режима».

Важно уточнить: речь идёт не о фиктивной работе и не о прямом мошенничестве. Такие кандидаты реально работают — проходят собеседования, выполняют задания, пишут код, закрывают рабочие тикеты и получают зарплату за выполненную работу. Проблема в том, что деньги затем через посредников уходят на финансирование северокорейского государства.

За последний год число подобных заявок выросло почти на треть. Многие из них связаны с так называемыми «фермами ноутбуков» в США — техникой, которая физически находится в Америке, но управляется удалённо из-за рубежа.

Для выявления схем Amazon использовала ИИ и ручную проверку. Подозрение вызывали несостыковки в образовании, странные номера телефонов и другие детали, не совпадавшие с реальной биографией кандидатов.

По данным властей США, аналогичные схемы уже принесли миллионы долларов дохода Пхеньяну. В рамках расследований посредники были обвинены, а некоторые участники — приговорены к тюремным срокам.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

