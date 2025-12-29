Северокорейские айтишники штурмуют.. Amazon: служба безопасности не успевает блокировать запросы

Об этом сообщил директор по безопасности Amazon Стивен Шмидт. По его словам, соискатели использовали поддельные или украденные личности, а цель была предельно прагматичной: «устроиться, получать зарплату и переводить деньги на финансирование оружейных программ режима».

Важно уточнить: речь идёт не о фиктивной работе и не о прямом мошенничестве. Такие кандидаты реально работают — проходят собеседования, выполняют задания, пишут код, закрывают рабочие тикеты и получают зарплату за выполненную работу. Проблема в том, что деньги затем через посредников уходят на финансирование северокорейского государства.

За последний год число подобных заявок выросло почти на треть. Многие из них связаны с так называемыми «фермами ноутбуков» в США — техникой, которая физически находится в Америке, но управляется удалённо из-за рубежа.

Для выявления схем Amazon использовала ИИ и ручную проверку. Подозрение вызывали несостыковки в образовании, странные номера телефонов и другие детали, не совпадавшие с реальной биографией кандидатов.

По данным властей США, аналогичные схемы уже принесли миллионы долларов дохода Пхеньяну. В рамках расследований посредники были обвинены, а некоторые участники — приговорены к тюремным срокам.