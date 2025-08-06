Серые миллиарды: до 2020 года в Латвию ввозили больше наличных, чем в Литву и Эстонию. Возможно они еще здесь

В отчёте подчёркивается: наличные по-прежнему играют ключевую роль в теневой экономике, которая в Латвии, Литве и Эстонии составляет от 19% до 33% ВВП. Несмотря на общий переход к безналичным расчетам, спрос на кэш остаётся высоким — особенно со стороны преступных структур.

«Сравнительный анализ показывает: до 2020 года в Латвию регулярно ввозили крупные суммы наличных, что отражалось на балансе эмиссии Банка Латвии. Некоторые суммы — легальные, но другие, судя по масштабам, скорее всего, связаны с теневыми схемами и возможной легализацией преступных доходов», — говорится в отчёте.



С 2014 по 2020 год в страну поступило около четырёх миллиардов евро наличными, причём часть из них могла быть завезена в рамках полулегальных и нелегальных схем: от инвестиционных программ до вывода капитала из России, Белоруссии и других стран.

Особое внимание эксперты уделили отличиям между странами Балтии:

В Латвии часто фиксировались попытки оставить наличные внутри страны,

В Литве — наоборот: 1,6 млрд евро вывезены за границу,

В Эстонии объёмы кэш-операций были значительно ниже.



До пандемии и войны в Украине одним из главных источников наличности была Россия. Деньги поступали через банки, валютные обменники и c помощью мулов, и часто оседали в Латвии.

С 2022 года география изменилась: вырос поток наличных из Украины (в том числе от беженцев), а также активизировались схемы вывоза денег в Великобританию, Армению и Швейцарию.

«Наличные перевозят в автомобилях с тайниками, делят между пассажирами, чтобы не превышать лимит в 10 000 евро. Деньги затем вносятся на счета и переводятся дальше, якобы за услуги или покупки», — отмечают в отчёте.



Случаи контрабанды наличности по суше участились. Особенно часто с использованием грузовиков. Параллельно растёт число “денежных мулов”, часто вовлекаемых в схему неосознанно или под прикрытием «работы за границей».



Хотя масштабы операций с наличностью сократились после COVID-19 и санкций против России и Белоруссии, Латвия сохраняет статус уязвимого узла. По данным 2022 года, резко упала активность банков, связанных с восточными странами — но выросли транзакции через Великобританию и Швейцарию.

«Баланс наличных по-прежнему непропорционален. Это говорит о потенциальных рисках, связанных с уклонением от финансового контроля и возможной отмывкой денег», — предупреждает Финансовая разведка.



Как подчёркивается в отчёте, данные по декларируемой наличности и банковским транзакциям не дают полной картины. Они не отражают объёмов наличности, которая перемещается внутри Евросоюза, а именно этот путь всё чаще используется преступными сетями.