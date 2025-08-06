Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Серые миллиарды: до 2020 года в Латвию ввозили больше наличных, чем в Литву и Эстонию. Возможно они еще здесь

Редакция PRESS 6 августа, 2025 10:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовая разведка Латвии опубликовала стратегический отчёт, согласно которому до 2020 года в страну поступало значительно больше наличных средств, чем в другие страны Балтии. Причём, в отличие от Литвы и Эстонии, основная часть этих денег была оставлена именно в Латвии, а не использована для транзита.

В отчёте подчёркивается: наличные по-прежнему играют ключевую роль в теневой экономике, которая в Латвии, Литве и Эстонии составляет от 19% до 33% ВВП. Несмотря на общий переход к безналичным расчетам, спрос на кэш остаётся высоким — особенно со стороны преступных структур.

«Сравнительный анализ показывает: до 2020 года в Латвию регулярно ввозили крупные суммы наличных, что отражалось на балансе эмиссии Банка Латвии. Некоторые суммы — легальные, но другие, судя по масштабам, скорее всего, связаны с теневыми схемами и возможной легализацией преступных доходов», — говорится в отчёте.


С 2014 по 2020 год в страну поступило около четырёх миллиардов евро наличными, причём часть из них могла быть завезена в рамках полулегальных и нелегальных схем: от инвестиционных программ до вывода капитала из России, Белоруссии и других стран.

Особое внимание эксперты уделили отличиям между странами Балтии:

В Латвии часто фиксировались попытки оставить наличные внутри страны,
В Литве — наоборот: 1,6 млрд евро вывезены за границу,
В Эстонии объёмы кэш-операций были значительно ниже.

До пандемии и войны в Украине одним из главных источников наличности была Россия. Деньги поступали через банки, валютные обменники и c помощью мулов, и часто оседали в Латвии.

С 2022 года география изменилась: вырос поток наличных из Украины (в том числе от беженцев), а также активизировались схемы вывоза денег в Великобританию, Армению и Швейцарию.

«Наличные перевозят в автомобилях с тайниками, делят между пассажирами, чтобы не превышать лимит в 10 000 евро. Деньги затем вносятся на счета и переводятся дальше, якобы за услуги или покупки», — отмечают в отчёте.


Случаи контрабанды наличности по суше участились. Особенно  часто с использованием грузовиков. Параллельно растёт число “денежных мулов”, часто вовлекаемых в схему неосознанно или под прикрытием «работы за границей».


Хотя масштабы операций с наличностью сократились после COVID-19 и санкций против России и Белоруссии, Латвия сохраняет статус уязвимого узла. По данным 2022 года, резко упала активность банков, связанных с восточными странами — но выросли транзакции через Великобританию и Швейцарию.

«Баланс наличных по-прежнему непропорционален. Это говорит о потенциальных рисках, связанных с уклонением от финансового контроля и возможной отмывкой денег», — предупреждает Финансовая разведка.

Как подчёркивается в отчёте, данные по декларируемой наличности и банковским транзакциям не дают полной картины. Они не отражают объёмов наличности, которая перемещается внутри Евросоюза, а именно этот путь всё чаще используется преступными сетями.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 27 реакций
Комментарии (0) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 18 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать