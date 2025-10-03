Серебряная экономика — это наш долг: Силиня о перспективах старения общества

Премьер-министр отметила, что серебряная экономика приобретает все большее значение как в Латвии, так и во всей Европе. "Это понятие включает в себя не только заботу о пожилых людях, но и понимание их потенциала, знаний и вклада в развитие нашего общества и экономики", - сказала Силиня.

По словам Силини, мы привыкли думать, что молодежь, инновации и технологии являются движущей силой экономики. Но в современном обществе становится все более очевидным, что люди почтенного возраста также являются важной частью этого развития, подчеркнула премьер.

"В Латвии растет число пожилых людей, а это значит, что нам нужно изменить свое мышление - не только о "заботе", но и о "возможностях". Серебряная экономика" - это возможность взглянуть на опыт, знания, навыки и энергию пожилых людей как на ресурс", - сказала она.

По словам Силини, в Латвии есть три ключевые области, в которых государственная политика имеет непосредственное отношение к пожилым людям. Одна из них - безопасность и социальная защита: пенсионная система, социальные пособия, доступные услуги. "Наша цель - не только обеспечить финансовую стабильность, но и создать уверенность в том, что государство не забывает пожилых людей и всегда заботится об их нуждах", - сказала премьер-министр.

Второе направление - здоровье и уход. Как отметила Силиня, качество жизни во многом определяется доступом к здравоохранению. "Роль государства заключается не только в обеспечении лечения, но и в профилактике, активном образе жизни и поддержке в повседневной жизни. Участие и активная повседневная жизнь пожилых людей - это область, которая особенно тесно связана с серебряной экономикой", - сказала Силиня.

По словам премьер-министра, все хотят, чтобы люди почтенного возраста были активны в обществе, будь то на рынке труда, в волонтерстве, в образовании по интересам или в культурной жизни. "Мы поддерживаем обучение на протяжении всей жизни и развитие цифровых навыков, чтобы пожилые люди могли в полной мере использовать современные технологии. Речь идет не только о комфорте, но и о том, чтобы быть частью общества и не терять связь с молодыми поколениями", - сказала премьер-министр.

Как отметила Силиня, серебряная экономика открывает возможность задуматься о том, что пожилые люди - это не только получатели помощи, но и дарители. "Мы часто забываем, что именно пожилые люди сохраняют мудрость, опыт и традиции нашего народа, но это также очень важный ресурс для экономики - активный пожилой человек продолжает потреблять, создавать добавленную стоимость и рабочие места", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что пожилые люди все чаще предпочитают продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. "Речь идет не только о доходе, но и о самооценке, о чувстве, что ты нужен и можешь еще внести свой вклад в общество", - сказала премьер-министр.

Задача государства, подчеркнула она, состоит в том, чтобы создать условия, при которых такое участие возможно - через гибкую занятость, обучение в течение всей жизни и поддержку рынка труда. "Если рассматривать серебряную экономику как возможность развития, то от этого выиграют все: для пожилых людей это означает достоинство, безопасность и активную жизнь, а для общества - солидарность и передачу опыта", - сказала Силиня.