Серебряная экономика — это наш долг: Силиня о перспективах старения общества

Редакция PRESS 3 октября, 2025 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Серебряная экономика, или экономика, связанная со старением общества и потребностями пожилых людей, - это наша общая возможность и обязанность в Латвии, заявила премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к участникам Дня пожилых людей в парламенте.

Премьер-министр отметила, что серебряная экономика приобретает все большее значение как в Латвии, так и во всей Европе. "Это понятие включает в себя не только заботу о пожилых людях, но и понимание их потенциала, знаний и вклада в развитие нашего общества и экономики", - сказала Силиня.

По словам Силини, мы привыкли думать, что молодежь, инновации и технологии являются движущей силой экономики. Но в современном обществе становится все более очевидным, что люди почтенного возраста также являются важной частью этого развития, подчеркнула премьер.

"В Латвии растет число пожилых людей, а это значит, что нам нужно изменить свое мышление - не только о "заботе", но и о "возможностях". Серебряная экономика" - это возможность взглянуть на опыт, знания, навыки и энергию пожилых людей как на ресурс", - сказала она.

По словам Силини, в Латвии есть три ключевые области, в которых государственная политика имеет непосредственное отношение к пожилым людям. Одна из них - безопасность и социальная защита: пенсионная система, социальные пособия, доступные услуги. "Наша цель - не только обеспечить финансовую стабильность, но и создать уверенность в том, что государство не забывает пожилых людей и всегда заботится об их нуждах", - сказала премьер-министр.

Второе направление - здоровье и уход. Как отметила Силиня, качество жизни во многом определяется доступом к здравоохранению. "Роль государства заключается не только в обеспечении лечения, но и в профилактике, активном образе жизни и поддержке в повседневной жизни. Участие и активная повседневная жизнь пожилых людей - это область, которая особенно тесно связана с серебряной экономикой", - сказала Силиня.

По словам премьер-министра, все хотят, чтобы люди почтенного возраста были активны в обществе, будь то на рынке труда, в волонтерстве, в образовании по интересам или в культурной жизни. "Мы поддерживаем обучение на протяжении всей жизни и развитие цифровых навыков, чтобы пожилые люди могли в полной мере использовать современные технологии. Речь идет не только о комфорте, но и о том, чтобы быть частью общества и не терять связь с молодыми поколениями", - сказала премьер-министр.

Как отметила Силиня, серебряная экономика открывает возможность задуматься о том, что пожилые люди - это не только получатели помощи, но и дарители. "Мы часто забываем, что именно пожилые люди сохраняют мудрость, опыт и традиции нашего народа, но это также очень важный ресурс для экономики - активный пожилой человек продолжает потреблять, создавать добавленную стоимость и рабочие места", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что пожилые люди все чаще предпочитают продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. "Речь идет не только о доходе, но и о самооценке, о чувстве, что ты нужен и можешь еще внести свой вклад в общество", - сказала премьер-министр.

Задача государства, подчеркнула она, состоит в том, чтобы создать условия, при которых такое участие возможно - через гибкую занятость, обучение в течение всей жизни и поддержку рынка труда. "Если рассматривать серебряную экономику как возможность развития, то от этого выиграют все: для пожилых людей это означает достоинство, безопасность и активную жизнь, а для общества - солидарность и передачу опыта", - сказала Силиня.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

