Семья просит помочь с поисками: украинец попал в аварию и загадочно исчез по пути в Ригу

«Наш брат Георгий Котов, 32 года, пропал без вести. Он последний раз связался с нами в пятницу, 13 декабря 2024 года, и с тех пор его местоположение неизвестно. Мы очень беспокоимся (мать и сестры), и любая информация будет полезна!» — пишет Олеся.

Женщина уточняет, что перед этим Георгий попал в автоаварию в пятницу днем и зарегистрировал происшествие. Он сообщил, что вызвал полицию и поехал на автобусе в Ригу. Судя по предоставленным координатам (Место: 55.443317, 22.223324) авария произошла в Литве. С тех пор он не выходил на связь.

«Его машина осталась на месте аварии. Его друг из Риги приехал, чтобы помочь, но через 4 часа ожидания не смог его найти. 16 декабря тот же друг проверил его квартиру в Риге — Георгия дома не было», — сообщает женщина.

Георгий Котов — гражданин Украины, 32 года, рост 172 см, крепкого телосложения, светлые волосы, говорит на русском и украинском языках. Он живет в Риге, работает курьером и часто путешествует по Латвии, Литве и Польше.