«Семь часов не своей работы»: профсоюз о выгорании в детсадах

Формально помощники воспитателей в детских садах считаются техническими работниками. Их обязанности должны ограничиваться уборкой помещений, соблюдением гигиены и выполнением физической работы. Для этой должности не требуется педагогическое образование. В школах же помощники педагога имеют высшее педагогическое образование и работают непосредственно с учебным процессом.

На практике эта граница почти стерта. Согласно опросу, около 80 процентов задач, которые в школах выполняют помощники педагога, в детских садах ложатся на помощников воспитателей. При этом уровень оплаты труда остаётся несопоставимым.

Половина помощников воспитателей получает минимальную заработную плату - 780 евро. Для сравнения, минимальная ставка помощника педагога в школах составляет 1566 евро, то есть вдвое больше. Профсоюз указывает, что в дошкольных учреждениях помощниками воспитателей нередко фактически закрывают кадровые вакансии, поручая им несвойственные функции.

Респонденты сообщают, что няньки регулярно выполняют обязанности медсестёр, дают детям лекарства, обрабатывают травмы, подменяют воспитателей в учебном процессе, ведут творческие занятия, обучают детей социальным навыкам и самообслуживанию, а также решают эмоциональные и психологические конфликты. Во многих случаях им приходится работать и с детьми с особыми потребностями, что требует специальной подготовки.

По данным опроса, в среднем за рабочий день помощник воспитателя тратит 6,8 часа на задачи, которые по сути относятся к функциям помощника педагога, и лишь 1,2 часа - на технические работы. В результате большинство участников опроса признают выгорание, перегрузку и ощущение, что их труд не получает адекватной оценки.