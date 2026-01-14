Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Семь часов не своей работы»: профсоюз о выгорании в детсадах

Редакция PRESS 14 января, 2026 08:55

0 комментариев

Латвийский профсоюз работников образования и науки в конце декабря провёл опрос, в котором приняли участие 998 человек. Его результаты рисуют жёсткую картину перегрузки и хронического недооценивания труда помощников воспитателей. Об этом сообщил Латвийский профсоюз работников образования и науки.

Формально помощники воспитателей в детских садах считаются техническими работниками. Их обязанности должны ограничиваться уборкой помещений, соблюдением гигиены и выполнением физической работы. Для этой должности не требуется педагогическое образование. В школах же помощники педагога имеют высшее педагогическое образование и работают непосредственно с учебным процессом.

На практике эта граница почти стерта. Согласно опросу, около 80 процентов задач, которые в школах выполняют помощники педагога, в детских садах ложатся на помощников воспитателей. При этом уровень оплаты труда остаётся несопоставимым.

Половина помощников воспитателей получает минимальную заработную плату - 780 евро. Для сравнения, минимальная ставка помощника педагога в школах составляет 1566 евро, то есть вдвое больше. Профсоюз указывает, что в дошкольных учреждениях помощниками воспитателей нередко фактически закрывают кадровые вакансии, поручая им несвойственные функции.

Респонденты сообщают, что няньки регулярно выполняют обязанности медсестёр, дают детям лекарства, обрабатывают травмы, подменяют воспитателей в учебном процессе, ведут творческие занятия, обучают детей социальным навыкам и самообслуживанию, а также решают эмоциональные и психологические конфликты. Во многих случаях им приходится работать и с детьми с особыми потребностями, что требует специальной подготовки.

По данным опроса, в среднем за рабочий день помощник воспитателя тратит 6,8 часа на задачи, которые по сути относятся к функциям помощника педагога, и лишь 1,2 часа - на технические работы. В результате большинство участников опроса признают выгорание, перегрузку и ощущение, что их труд не получает адекватной оценки.

