«Сегодня я вижу ситуацию иначе»: Вейдемане уточнила позиции кандидатов в SEPLP по «русскому вопросу»

"Коалиционные депутаты договорились выдвинуть на должность члена Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) бывшего руководителя Латвийского радио Уну Клапкалне. В свою очередь, Совет по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (NVO) и Кабинетом министров (МК) выдвигает на эту должность бывшего руководителя Латвийского телевидения Ивара Белте. Голосование в Сейме по составу SEPLP запланировано на 19 июня.

Может ли SEPLP на что-то повлиять?

Новые члены SEPLP будут получать ежемесячную зарплату в размере 5196 евро (до вычета налогов). Неплохой стимул постараться занять кресло. Особенно учитывая, что до сих пор SEPLP фактически ничего не делал, будучи не только бессмысленным, но и бессильным образованием, которое никогда и ничего не могло ни повлиять, ни изменить. От него ожидались лишь вялые и формальные мнения.

В настоящее время в совете SEPLP работают председатель Янис Сикснис, а также члены совета Санита Уплея-Егермане и Янис Эглитис. Из них на второй срок выдвигается только Уплея-Егермане. Это означает, что председателем совета станет другой человек. В текущем составе совета Сиксниса выдвинул Совет по реализации меморандума о сотрудничестве NVO и МК, Эглитиса — депутаты Сейма, а Уплею-Егермане — президент того времени Эгилс Левитс. На следующий срок Уплею-Егермане выдвигает президент Эдгар Ринкевич.

Совет по реализации меморандума выступает за Ивара Белте, подчеркивая, что он накопил профессиональный опыт в сфере медиа и рекламы, работая как в коммерческих, так и в общественных СМИ. Ранее он занимал руководящие должности в газете “Diena” и SIA “MTG Latvija”. С 2013 по 2019 год Белте был председателем правления Латвийского телевидения (LTV).

Однако депутат Сейма Эдвин Шноре (NA, Нацблок) напоминает, что Белте в свое время представлял в Латвии российские телеканалы, а работая в LTV, неоднократно увеличивал долю русскоязычного контента, одновременно закрывая несколько передач на латышском языке.

Придется смириться

Эдвин Шноре вспоминает довольно давние события, которые, тем не менее, важны для понимания тенденций: “В 2018 году Белте сообщил, что доля русскоязычного контента растет и что уже 50% контента всех телеканалов, которые смотрят в Латвии, — на русском языке. Но этого мало! Белте настаивал, что общественным СМИ нужен отдельный русскоязычный телеканал. Причем не для того, чтобы опровергать кремлевские нарративы, как это делает украинский телеканал “Freedom” (по мнению Белте, такую контрпропаганду никто не смотрит), а чтобы русскоязычные люди в Латвии чувствовали себя как дома и чтобы русские не уезжали из Латвии”.

Эдвин Шноре заключает: “Возможно, это получилось случайно и ненамеренно, но деятельность Белте до сих пор удивительно совпадала с интересами Кремля в Латвии — укреплять здесь русский язык и через него — “русский мир”. Должность в SEPLP — это новая возможность. Возможно, последняя, чтобы затормозить закрытие русскоязычного общественного СМИ с 1 января 2026 года”.

Конечно, это позиция конкретного депутата NA против Белте. Однако не слышно, чтобы NA выдвигала своих кандидатов в совет SEPLP — таких, которые соответствовали бы идеологической линии NA: национальных, патриотичных и последовательных борцов за латышское телевидение без русского языка, в соответствии с Концепцией национальной безопасности (NDK). В ней указано, что с 1 января 2026 года контент общественных СМИ должен создаваться только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.

Поскольку Национальное объединение не проявило активности в выдвижении своего кандидата в совет SEPLP, то махание руками в последнюю минуту ничего не изменит, и всем придется смириться с теми членами SEPLP, которых, скорее всего, изберет Сейм в четверг.

Сикснис уклончив

Человек, долгое время находившийся близко к правлению Латвийского радио, но пожелавший остаться анонимным (редакции известно его имя), рассказал много интересного. Прежде всего, что Ивар Белте в “русификации” своего бывшего медиа был, по сути, младенцем в пеленках по сравнению с Уной Клапкалне, которая во время своей работы поддерживала русскоязычный контент: русский язык должен звучать в радиоэфире, и именно поэтому запрашивались дополнительные средства на 4-й канал. Именно при Клапкалне поддерживалась идея, что русский язык не должен исчезнуть из общественных СМИ.

Бюджет в 70 миллионов, выделенный объединенному медиа, используется для диверсификации контента, конкретные планы уже есть, но будущее Radio 4 до сих пор неясно, хотя NDK предусматривает исключение русского языка из общественных СМИ. Даже Янис Сикснис, чей срок на посту председателя совета SEPLP истекает в августе, уклончиво комментирует изменения, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Инструмент против государства

На данный момент нет признаков того, что Сейм не выберет Белте и Клапкалне. Более того, в разговоре с “Neatkarīga” Белте произвел впечатление эксперта, полного идей. “В этой геополитической ситуации у меня будет три приоритета,” — начинает Белте. Первый — завершить объединение двух акционерных обществ, LR и LTV, поскольку пока это произошло только формально. Второй приоритет — безопасность и непрерывность работы, третий — улучшение и развитие медийных технологий. “Мои чувства по поводу безопасности не слишком хорошие,” — добавляет он, — “но мы все должны быть готовы к какому-то часу “X”, мы должны быть уверены в энергоснабжении, в способности переключаться с одной производственной системы на другую, обеспечивать непрерывную работу интернета”.

О технологиях общественных СМИ Белте высказывается скептически: “Латвийское телевидение технологически не развито. Когда я был руководителем LTV, у меня была совсем другая повестка дня, из-за которой я пожертвовал вопросами технологий. Но теперь нужно заняться как внутренними производственными системами, так и системами вещания. Угроза в том, что для большей части техники невозможно даже найти запасные части. Потребуются большие инвестиции,” — говорит Белте.

У Белте есть мнение и об информационном пространстве, которое резко отличается от того, что он высказывал семь лет назад. “Нельзя допускать двух информационных пространств — это ошибка. Да, в 2017 году я думал о двух каналах, но сегодня я вижу ситуацию иначе. У медиа, вещающего на русском, нет аудитории, она буквально растворяется. Те, кто более или менее лоялен к латвийскому государству, читают и слушают информацию на латышском. Я вижу, что стоит создавать единую латышскую повестку дня, единую редакционную и информационную концепцию. Возможно, я менее радикален, чем другие, но сегодня доминирование русского языка не нужно, оно даже вредно. Это инструмент, который используется против государства. Вопрос языка стал вопросом безопасности,” — объясняет Белте, добавляя, что меньшинства могут получать доступ к информации с помощью технологий, чтобы контент на государственном языке был доступен носителям любых других языков.

Устали от неопределенности

Уна Клапкалне в разговоре с “Neatkarīga” раскрывает, что одна из целей, почему она согласилась баллотироваться на пост члена совета, — изучить и изменить управление общественными СМИ, включая статус и структуру SEPLP. “Второе — это вопрос статуса акционерного общества,” — продолжает Клапкалне, — “потому что давно ясно, что латвийское общественное СМИ — это не акционерное общество в традиционном понимании, поскольку 95% или даже больше финансирования поступает из государственного бюджета. Поэтому нужно думать о более подходящем статусе для общественных СМИ. Получая финансирование от государства, различные финансовые цели и показатели прибыли излишни. Цель может быть только одна: качественно обеспечивать услуги”.

Клапкалне отмечает: “Одна из ключевых целей — разработка новой стратегии. Вторая: как обеспечить выполнение нормы NDK о языках меньшинств”.

На это я возразила, что русский язык не является языком меньшинства, но Клапкалне парирует, что важно, какой закон интерпретируется. “И вообще это вопрос Министерства культуры,” — добавляет она.

Как бы то ни было, нужно полагать, что норма NDK об исключении русского языка из общественных СМИ будет выполнена. “На этот вопрос я не могу ответить, потому что в июне уже должны были быть предложения от нового правления LSM и старого совета SEPLP. Сделано ли что-то — не знаю. Но поскольку NDK принята и никто ее не изменил, ее нужно соблюдать с 1 января следующего года. Однако как это будет реализовано — за это отвечают правление и совет,” — говорит Клапкалне.

Она напоминает, что упомянутая норма о русском языке была известна уже более года. “Люди, работающие на Radio 4, устали от неопределенности, но в любом случае должно быть четкое решение, что с этим делать. На мой взгляд, закрытие этого канала повлечет другие последствия: придется обеспечить доступ к информации для различных групп общества. Также нужно будет думать, как интегрировать сотрудников Radio 4 в создание контента на латышском языке,” — говорит Клапкалне, дипломатично не раскрывая своего личного отношения к использованию русского языка в латвийском радиоэфире.

В любом случае — будем следить за тем, как SEPLP и латвийские общественные СМИ выполняют NDK. Попытается ли новый совет SEPLP внедрить в общественных СМИ “русский мир”? Или, наоборот, укрепит латышское пространство?», - пишет Вейдемане.