Сделано в Риге — курсирует в Вильнюсе: будет ли общественный транспорт и на Даугаве?

В Риге о речном транспорте говорят давно, но дальше разговоров дело не идёт. По словам депутата от Национального объединения Эйнара Цилинскиса, вопрос стоит в повестке, но о конкретных решениях говорить пока рано. Фракция «Нового Единства» также поддерживает идею. Депутат Линда Озола заявила, что ещё в прошлом составе думы проводилось предварительное исследование возможностей водного сообщения, однако из-за нехватки ресурсов развитие проекта отложили.

Тем временем Вильнюс уже заказал четыре электрокатамарана у латвийского производителя Glacier Yachts Shipyard. Первый курсирует, второй на подходе. Руководитель компании Игорь Митрофанов подчёркивает: Даугаве нужны особые суда — здесь сильнее течение и выше волны, чем на Нерисе. Но технически такой транспорт возможен.

Возникает вопрос: есть ли для него смысл? Старые маршруты: на Ильгуциемс, Закюсалу, Долес салу, давно потеряли актуальность. Для них есть мосты, автобусы, машины. Но вот направление, например, из Болдераи в Вецмилгравис и дальше в центр могло бы разгрузить дороги и ускорить передвижение по городу. Особенно если сделать маршруты зигзагообразными, с остановками на обоих берегах Даугавы.

Электрокатамараны с нулевыми выбросами могли бы вписаться в европейские программы климатической нейтральности. Конечно, есть и минусы: сезонность, возможная непопулярность у горожан, погодные ограничения. Но если водный транспорт сделать дешёвым и удобным, он может стать и городской диковинкой, и практичной альтернативой пробкам.

На фоне многомиллионных, но спорных транспортных проектов, которые Латвия реализует с переменным успехом, идея оживить Даугаву выглядит уже не такой утопичной.