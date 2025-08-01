Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сделано в Риге — курсирует в Вильнюсе: будет ли общественный транспорт и на Даугаве?

Редакция PRESS 1 августа, 2025 16:14

Бизнес

Пока Рига раздумывает, в Вильнюсе уже запустили первый пассажирский электрокатамаран. С 26 июля судно Rytas, построенное в Риге, курсирует по реке Нерис как часть системы общественного транспорта столицы Литвы. Оно соединяет пять городских причалов, а билет стоит всего 3 евро при покупке онлайн.

В Риге о речном транспорте говорят давно, но дальше разговоров дело не идёт. По словам депутата от Национального объединения Эйнара Цилинскиса, вопрос стоит в повестке, но о конкретных решениях говорить пока рано. Фракция «Нового Единства» также поддерживает идею. Депутат Линда Озола заявила, что ещё в прошлом составе думы проводилось предварительное исследование возможностей водного сообщения, однако из-за нехватки ресурсов развитие проекта отложили.

Тем временем Вильнюс уже заказал четыре электрокатамарана у латвийского производителя Glacier Yachts Shipyard. Первый курсирует, второй на подходе. Руководитель компании Игорь Митрофанов подчёркивает: Даугаве нужны особые суда — здесь сильнее течение и выше волны, чем на Нерисе. Но технически такой транспорт возможен.

Возникает вопрос: есть ли для него смысл? Старые маршруты: на Ильгуциемс, Закюсалу, Долес салу, давно потеряли актуальность. Для них есть мосты, автобусы, машины. Но вот направление, например, из Болдераи в Вецмилгравис и дальше в центр могло бы разгрузить дороги и ускорить передвижение по городу. Особенно если сделать маршруты зигзагообразными, с остановками на обоих берегах Даугавы.

Электрокатамараны с нулевыми выбросами могли бы вписаться в европейские программы климатической нейтральности. Конечно, есть и минусы: сезонность, возможная непопулярность у горожан, погодные ограничения. Но если водный транспорт сделать дешёвым и удобным, он может стать и городской диковинкой, и практичной альтернативой пробкам.

На фоне многомиллионных, но спорных транспортных проектов, которые Латвия реализует с переменным успехом, идея оживить Даугаву выглядит уже не такой утопичной.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

