Сдаёте квартиру или дом? Как лучше регистрировать и платить налог

=Итак, в Латвии есть три режима, по которым можно платить налог со сдачи жилья. Кратко о каждом из них и о том, когда какой вариант выгоднее.

1. 10 % налог без регистрации хозяйственной деятельности (̧̄ ̄ ̄ bez saimniecisākas darbības reģistrēšanas).

Это самый простой вариант. Нужно сообщить в в течение пяти дней после заключения договора найма и платить 10 % от всей полученной суммы.

Здесь есть нюанс. Если наниматель оплачивает коммунальные напрямую поставщикам, налог на эти суммы не начисляется. Если же коммунальные перечисляются на ваш счёт, а потом вы оплачиваете их поставщикам, налог 10 % взимается со всей суммы, включая коммунальные (!).

Налог можно уплатить один раз в год, подав годовую декларацию. Этот вариант подходит для тех, кто сдаёт одну–две квартиры и не хочет заниматься бухгалтерией.

2. Регистрация хозяйственной деятельности (̄ ̄).

В этом режиме налог взимается с прибыли (доход минус расходы). Ставка — 25,5 % до 105 300 евро, далее — 33 %.

Кроме подоходного налога, самозанятый уплачивает и обязательные социальные взносы как самозанятое лицо.

Зато, в отличие от предыдущего режима, можно учитывать все расходы: ремонт, страхование, коммунальные, проценты по ипотеке и т. д.

3. Микропредприниматель (̧̄ ).

Налог — 25 % от всех поступлений на счёт. Учёт упрощён, часть налога идёт в социальные взносы. Однако с 2021 г. круг лиц, которые могут применять , ограничен. Этот вариант используется редко, но может подойти для небольших стабильных доходов и минимальной отчётности.

Какой режим выбрать?

Если сдаёте одну–две квартиры — выбирайте 10 % без регистрации хозяйственной деятельности.

Если сдаёте много и регулярно и имеете большие расходы — выгоднее зарегистрированная хозяйственная деятельность.

Регистрация

Рассмотрим только самый простой вариант — 10 % налог без регистрации деятельности.

В течение пяти рабочих дней после заключения договора найма в системе в разделе «Документы» выбираете:

• ̧ ̄̄ ̧̄

• затем ̧̄ ̄ ̄ ̄ (ключевое слова ̧̄ потому что можно перепутать с графой - ̄ ̄ ̄, а это другой налоговый режим)

• заполняете требуемую анкету и прикрепляете договор найма.

Если получаете деньги с жильца наличными, то в течение года нужно вести регистр, где отмечать:

• номер и дату записи;

• номер документа и дату;

• участника сделки и её описание;

• сумму сделки.

Если получаете деньги перечислением, вести регистр НЕ нужно.

Если вы сдаёте квартиру физическому лицу, которое не ведёт хозяйственной деятельности, то всё просто: с 1 марта по 1 июля следующего года подаёте годовую декларацию, указываете полученную сумму и платите налог.

Ещё один нюанс, о котором многие забывают: в годовую декларацию можно включить уже уплаченный налог на недвижимость — в графу «, ̄ ̄ ̄̌». Это позволит уменьшить облагаемую сумму на сумму уже заплаченного вами налога на недвижимость.

Удачи!