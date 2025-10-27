Сбил пожилую женщину прямо у остановки

«Водитель автомобиля Audi наехал на женщину пешехода, которая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», — сообщила представитель Государственной полиции Ли́на Багдоне.

Инцидент произошёл напротив остановки общественного транспорта: автомобиль остановился у края дороги, колёса и следы крови смешаны с оранжевой краской, которой окрашены колеса автомобиля. По словам очевидцев, опасная ситуация здесь сложилась уже давно — люди вынуждены пересекать проезжую часть, чтобы попасть на противоположный тротуар.

«Темно, асфальт блестит после дождя, видимость плохая. Третий автобус останавливается прямо здесь, и люди идут через дорогу. Как водители могут их заметить?» — рассказал местный житель.

После выхода из автобуса пассажирам приходится переходить улицу Даугавгривас, потому что тротуар находится на другой стороне. Со стороны остановки лишь узкая грязная тропинка, поэтому многие рискуют, переходя дорогу в неположенном месте.

Жители уже не раз обращались с просьбой установить освещение и изменить организацию движения, чтобы пересечение было безопаснее.

«Сосед просил поставить фонарь. Сейчас темно и утром, и вечером. Раньше люди носили светоотражатели, теперь почти никто», — добавил мужчина.

С приближением зимы светлое время суток сокращается до десяти часов, и пешеходам, находящимся на улице в темноте, рекомендуется использовать светоотражающие элементы. Полиция также напоминает: водителям следует быть особенно внимательными в районах остановок, где люди часто выходят из-за автобуса прямо на проезжую часть.