Санкции и Петр Авен: глава МИД заявила о давлении

15 сентября, 2025 08:23

Перед очередным продлением санкций Европейского союза в латвийском медиапространстве усилилось давление на Министерство иностранных дел. Критика была направлена против позиции Латвии, которая настаивала на сохранении всех фигурантов в санкционном списке, включая латвийского гражданина, миллиардера Петра Авена. Министр иностранных дел Байба Браже назвала происходящее организованной кампанией по ее дискредитации, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу De facto ЛТВ.

Одновременно с публикациями о санкционной политике оппозиционный «Объединенный список» обратил внимание на прошлое самой Браже. Однако его представители отрицают, что пытались повлиять на решения по санкциям.

В начале августа министр опубликовала в Facebook фотографию архивного документа 35-летней давности. Под снимком она написала, что летом 1990 года, после окончания университета, работала юристом в Латвийском союзе прогресса молодежи — организации, созданной на базе комсомола.

Важен не сам документ, а то, почему министр решила его обнародовать. Из ее объяснений следует: интерес к прошлому был частью попытки оказать давление на процесс принятия решений в ЕС.

«Первым сигналом было сообщение от знакомых в медиасреде: редакции поручили им писать положительные статьи о хорошо известном в Латвии российском олигархе. Им самим это было крайне неприятно», — рассказала министр.

Примерно в то же время Браже получила неформальную информацию о готовящейся против нее кампании дискредитации, якобы финансируемой российским олигархом. По ее словам, в ней участвовали PR-агентство, юридическая фирма и медиаиздательство. Целью было добиться снятия санкций с этого бизнесмена.

Вскоре до Браже дошла фотография с ее учетной карточкой в ЛСПМ. «Мне прислали этот снимок и сказали, что есть задание пойти в архив Латвии и найти определенное дело — именно это. Я даже не знала, что оно существует, поэтому сама решила посмотреть, что там обо мне. Но фото мне передали именно в контексте: это часть кампании, которая должна меня очернить», — говорит министр.

Она нашла документ в архиве и на опережение опубликовала его вместе с другими старыми фотографиями.
В интервью программе De facto Латвийского телевидения Браже не называет конкретные имена, но заметно, что наиболее активные критики санкционной политики — несколько новостных порталов.

В центре их внимания оказался бывший владелец крупнейшего частного банка России, гражданин Латвии Петр Авен, внесенный в санкционный список ЕС как один из ближайших к Владимиру Путину олигархов. Под санкциями он находится также в США, Великобритании, Украине и других странах.

Так, портал nra.lv в начале сентября опубликовал статью под заголовком «Почему наши чиновники стараются столкнуть своих граждан в санкционную яму?», где ставилось под сомнение основание для нахождения Авена в списке. Rолонку написал и бывший дипломат, экс-политик Айвис Ронис, ранее заявлявший, что включение Авена в санкции было поспешным решением.

А портал jauns.lv выпустил материал «Латвия должна выбрать: какую позицию занять по санкциям ЕС», где прослеживалась мысль, что отказ добиваться исключения Авена из списка фактически означает политику против собственного гражданина.

В ряде публикаций утверждалось, что Авен намерен подать в суд на Браже за клевету, а полиция продолжает рассматривать его заявление о возбуждении уголовного процесса против министра.

Одним из аргументов в пользу исключения Авена из санкционного списка сторонники называют его финансовые возможности, которые он мог бы вложить в латвийскую экономику.

Этим летом в соцсети X появились фрагменты анкеты исследования SKDS, где спрашивалось, стоит ли ради инвестиций снимать санкции с Авена. Результаты опроса в публичном доступе не публиковались. Журнал Ir сообщил, что представитель Авена предлагал государственным структурам выгодные условия по рефинансированию облигаций airBaltic.

Это лишь часть примеров. В других материалах подчеркивалось, что Авен якобы избавился от активов в России, живет в Латвии, посещает театры и выставки, готов инвестировать и поддерживать благотворительные проекты.

Глава издательского дома Rīgas Viļņi Элина Берга, к которому относится jauns.lv, на вопросы De facto ответила, что слова министра о кампании не относятся к их редакции.

Главный редактор nra.lv Ритумс Розенбергс заявил, что ему ничего не известно о кампании дискредитации, а портал и дальше будет писать о санкциях: «Мы ищем объяснение, по каким параметрам одних людей из санкционного списка исключают, а других оставляют. Мы полностью доверяем специалистам МИД Латвии и самой министру и очень надеемся, что наша страна не станет инструментом Кремля или отдельных государств ЕС».

Представитель Авена Игорь Басс прокомментировал так: «К сожалению, это не первый случай, когда министр иностранных дел говорит о каких-то кампаниях против нее. У нас такой информации нет, в кампаниях мы не участвуем. Напротив, высоко ценим позицию и работу министра во многих вопросах. Но ее заявления о "внешних врагах" лишь подтверждают, что иногда санкционную тематику министр использует в непонятных нам внутриполитических целях».

По словам Браже, с тех пор как она возглавила МИД, к ней обращались люди из разных сфер с просьбами исключить кого-то из санкционного списка:

«Это хорошо известные в Латвии личности — действующие и бывшие политики, деятели культуры, врачи. Это не случайность, и все это можно назвать кампанией».

Она подчеркивает, что не может лично влиять на решения, так как позиция по санкциям — это линия всего правительства.

О попытках давления осведомлены спецслужбы.

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Келлог назвал страну, которая могла бы покончить с войной в Украине «уже завтра»

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

