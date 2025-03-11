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Самый нерациональный проект в истории: как Госконтроль нашёл ошибку, но никого наказать не может

Редакция PRESS 11 марта, 2025 17:26

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LETA

Служебная проверка выявила нарушения при закупке Министерством земледелия сети станций зарядки электромобилей, сообщили агентству LETA представители министерства.

В прошлом году Госконтроль уже пришел к выводу, что сеть станций зарядки электромобилей, на которую из государственного бюджета было выделено 3,1 миллиона евро, слишком велика, не отвечает потребностям министерства и, скорее всего, является прикрытием для растраты государственных денег.

Госконтроль даже назвал этот проект одним из самых неразумных за всю историю. И он был реализован под руководством бывшего министра сельского хозяйства Каспарса Герхардса (Нацблок).

На этот раз служебная проверка пришла к выводу, что нарушения допустила закупочная комиссия. Однако в министерстве пояснили, что дисциплинарное дело возбуждается, если со дня совершения соответствующего действия или бездействия прошло не более двух лет.

Таким образом, ответственность должностных лиц Комиссии по закупкам за нарушения не может быть оценена, поскольку они были совершены более чем за два года до выявления нарушений Госконтролем.

Министерство сельского хозяйства также пояснило, что должностные лица министерства, которые должны нести ответственность, в период проведения проверки покинули государственную службу и ушли из министерства. Следовательно, в соответствии с законом о дисциплинарной ответственности государственных служащих, оснований для возбуждения дисциплинарного производства нет.

В свою очередь референт соответствующего департамента Министерства сельского хозяйства не может быть привлечен к ответственности, поскольку с момента совершения правонарушения прошло более 12 месяцев.

В министерстве также указали, что при направлении инвестиций на данную меру, предусматривающую благоустройство и обновление инфраструктуры, в том числе для достижения целей так называемого «зеленого курса», нарушений в действиях должностных лиц министерства не выявлено, поэтому оснований для возбуждения дисциплинарного дела нет.

Комиссия пришла к выводу, что выявленные нарушения связаны с нехваткой времени, человеческих ресурсов и соответствующих специалистов для реализации данного проекта.

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