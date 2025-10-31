Самовольная перепланировка квартиры: кто несёт ответственность при покупке-продаже?

Статья 19 закона «О строительстве» устанавливает, что если самовольные строительные работы выполнены в здании (строении), то ответственность несет собственник здания или, если такового нет, — его законный владелец. Если строительные работы выполнены с нарушением строительного проекта, на основании которого строительная комиссия (или учреждение, выполняющее ее функции) выдала разрешение на строительство или утвердила строительное намерение, то за устранение последствий самовольного строительства отвечает инициатор строительства или его правопреемник.

Таким образом, если в квартире самовольно возведена перегородка, которой нет в официально утвержденном плане квартиры и которая изменяет конфигурацию помещения (например, разделила комнату на комнату и кладовку), то это считается несогласованной перепланировкой, а значит — самовольной постройкой в понимании закона. И ответственность за самовольную перепланировку квартиры несет текущий собственник (или ее законный владелец, если собственника нет), даже если не он ее сделал.

Об административной ответственности

В указанном выше законе предусмотрена также административная ответственность за нарушения его требований. Например, если в здании или его части были начаты или выполнены строительные работы без необходимых документов, таких как пояснительная записка, удостоверяющая карта или разрешение на строительство (в тех случаях, когда они обязательны), то собственнику (физическому лицу) может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 2 000 евро.

Если вы собираетесь продавать квартиру, рекомендуем узаконить существующую перепланировку, обратившись к сертифицированному архитектору. А если это невозможно, то вернуть комнату в исходное состояние — снести перегородку и восстановить планировку квартиры в соответствии с официальным планом.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.