Самоуправления получат право в конкретных условиях отклонять проекты ветроэнергетики: щедрость от Мелниса

Министерство климата и энергетики (МКЭ) планирует до октября разработать карту территорий, на которых возможно реализовать проекты ветроэнергетики. Этих данные обеспечат больше ясности самоуправлениям и жителям в вопросе, где проекты должны и могут быть реализованы.

Мелнис подчеркнул, что сейчас обсуждаются многочисленные проекты ветроэнергетики, но исторический опыт свидетельствует о том, что большинство из них реализованы не будут, а тем временем у жителей нет полной ясности в перспективах возможных изменений.

Министр добавил, что поэтому необходимы четкая политика и регулирование, а также нужно более тщательно разъяснять обществу необходимость проектов.

Предполагается, что самоуправления получат право отклонить проект, если мощность реализуемых проектов ветроэнергетики в конкретном самоуправлении в этом случае достигнет 150 МВт или если в регионе планирования уже будут реализованы проекты общей мощностью 500 МВт.

Мелнис пояснил, что в эти мощности будут включены проекты, которые уже прошли процесс оценки воздействия на окружающую среду и получили разрешение на строительство.

Самоуправления, которые захотят развивать проекты ветроэнергетики большей мощностью, получат возможность это сделать.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите в этой связи заявил, что для развития латвийской экономики нужны дешевая электроэнергия и промышленность.

Он подчеркнул, что обществу следует разъяснить выгоды, которые обеспечат парки ветроэнергетики: это более дешевая электроэнергия, а значит, соответственно, и возможность реализовать дополнительные промышленные проекты.