Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 19:32

Всюду жизнь 0 комментариев

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

20 декабря двухдвигательный турбовинтовой самолёт Beechcraft Super King Air потерял герметичность кабины пилотов во время полёта над штатом Колорадо. Давление резко упало. В этот момент система Emergency Autoland компании Garmin автоматически взяла управление на себя.

Дальше самолёт действовал как «разумный пилот»: сам выбрал подходящий аэропорт, связался с диспетчерами, сообщил о чрезвычайной ситуации и выполнил спокойную посадку в аэропорту Rocky Mountain Metropolitan под Денвером. От отказа до касания полосы прошло около 19 минут.

«Это первый случай, когда Autoland был использован от начала и до конца в реальной аварийной ситуации», — подтвердили в Garmin.

До сих пор автоматические посадки применялись в основном при плохой погоде. Но не тогда, когда у экипажа проблемы. Emergency Autoland создан именно для таких сценариев — когда пилот по каким-либо причинам не может управлять самолётом. Система может полностью взять контроль над полётом.

В данном случае автопилот включился автоматически, потому что падение давления в кабине превысила безопасные значения. Пилоты успели надеть кислородные маски, но приняли решение не отключать систему, позволив ей завершить посадку.

Автопилот сам рассчитал маршрут, длину полосы, расстояние и сообщил диспетчерам: «Экстренная автоматическая посадка. 19 минут до ВПП». Посадка прошла без происшествий. На борту не было пассажиров. Видео экстренных служб показывает, как пилоты спокойно покидают самолёт уже на земле.

Сначала предполагали, что экипаж потерял сознание, но позже это опровергли. Автоматический голос системы ошибочно сообщил диспетчерам о «недееспособности пилотов», что и вызвало путаницу.

При этом экипаж подчёркивает: они были готовы в любой момент вернуть ручное управление, если бы что-то пошло не так. Но решили оставить системе контроль, чтобы не добавлять новых рисков в уже нестабильной ситуации.

Федеральное управление гражданской авиации США — FAA — начало проверку инцидента.

Главное здесь не проверка, а прецедент. Впервые в истории самолёт доказал, что может сам спасти себя и людей на борту. Не в симуляторе. Не на испытаниях. А в реальном небе.

Истек кровью на лестнице: трагическая смерть в подъезде многоэтажки в Риге

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности? (1)

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

