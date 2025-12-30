Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

20 декабря двухдвигательный турбовинтовой самолёт Beechcraft Super King Air потерял герметичность кабины пилотов во время полёта над штатом Колорадо. Давление резко упало. В этот момент система Emergency Autoland компании Garmin автоматически взяла управление на себя.

Дальше самолёт действовал как «разумный пилот»: сам выбрал подходящий аэропорт, связался с диспетчерами, сообщил о чрезвычайной ситуации и выполнил спокойную посадку в аэропорту Rocky Mountain Metropolitan под Денвером. От отказа до касания полосы прошло около 19 минут.

«Это первый случай, когда Autoland был использован от начала и до конца в реальной аварийной ситуации», — подтвердили в Garmin.

До сих пор автоматические посадки применялись в основном при плохой погоде. Но не тогда, когда у экипажа проблемы. Emergency Autoland создан именно для таких сценариев — когда пилот по каким-либо причинам не может управлять самолётом. Система может полностью взять контроль над полётом.

В данном случае автопилот включился автоматически, потому что падение давления в кабине превысила безопасные значения. Пилоты успели надеть кислородные маски, но приняли решение не отключать систему, позволив ей завершить посадку.

Автопилот сам рассчитал маршрут, длину полосы, расстояние и сообщил диспетчерам: «Экстренная автоматическая посадка. 19 минут до ВПП». Посадка прошла без происшествий. На борту не было пассажиров. Видео экстренных служб показывает, как пилоты спокойно покидают самолёт уже на земле.

Сначала предполагали, что экипаж потерял сознание, но позже это опровергли. Автоматический голос системы ошибочно сообщил диспетчерам о «недееспособности пилотов», что и вызвало путаницу.

При этом экипаж подчёркивает: они были готовы в любой момент вернуть ручное управление, если бы что-то пошло не так. Но решили оставить системе контроль, чтобы не добавлять новых рисков в уже нестабильной ситуации.

Федеральное управление гражданской авиации США — FAA — начало проверку инцидента.

Главное здесь не проверка, а прецедент. Впервые в истории самолёт доказал, что может сам спасти себя и людей на борту. Не в симуляторе. Не на испытаниях. А в реальном небе.