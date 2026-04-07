Самая большая пенсия в прошлом году — 44 000 евро: у кого??? (6)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 11:25

Выбор редакции 6 комментариев

В Латвии по-прежнему остается высоким неравенство в получаемых пенсиях по старости. Хотя средняя пенсия за последние годы значительно выросла, разница в размере пенсий в более состоятельных и менее состоятельных краях составляет несколько сотен евро, сообщает rus.lsm.lv.

В Латвии пенсию по старости получают почти полмиллиона человек — более 400 тысяч. В прошлом году на пенсию вышла 21 тысяча человек.

В 2020 году средняя пенсия в Латвии составляла 300 евро, а в прошлом году — 600 евро. Выросла доля людей, получающих более высокие пенсии. В 2020 году более половины пенсионеров получали пенсию от 200 до 500 евро в месяц. А в прошлом году у половины пенсионеров пенсия составляла от 500 до 1000 евро.

База для расчета минимальной пенсии по старости составляет 213 евро, к которой прибавляется накопленное за каждый год стажа. Пенсию менее 500 евро получают 31% пенсионеров.

А сколько получателей больших пенсий? Таких — примерно 13% пенсионеров. Чуть более тысячи евро ежемесячно получают более 40 тысяч сениоров. А тех, у кого пенсия превышает пять тысяч, — 143 человека.

Самая большая пенсия в прошлом году составила 44 тысячи евро.

Ее получал один человек, чьё имя не раскрывается.  Зато известно, что среди городов государственного значения самая высокая средняя пенсия во всех возрастных группах в Вентспилсе — более 800 евро. Самая низкая в Даугавпилсе — 641 евро. В столице — третья по величине, 748 евро. В данных по краям не отделены все города государственного значения, только семь, остальные три нужно рассматривать вместе с краем.

Самые состоятельные пенсионеры — в Рижском регионе (Пририжье). Самую высокую среднюю пенсию во всех возрастных группах получают в Марупском крае — 840 евро в месяц.

Самую маленькую пенсию в стране получают жители Резекненского края.

Комментарии (6)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (6)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (6)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (6)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (6)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (6)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (6)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (6)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать