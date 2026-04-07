В Латвии пенсию по старости получают почти полмиллиона человек — более 400 тысяч. В прошлом году на пенсию вышла 21 тысяча человек.

В 2020 году средняя пенсия в Латвии составляла 300 евро, а в прошлом году — 600 евро. Выросла доля людей, получающих более высокие пенсии. В 2020 году более половины пенсионеров получали пенсию от 200 до 500 евро в месяц. А в прошлом году у половины пенсионеров пенсия составляла от 500 до 1000 евро.

База для расчета минимальной пенсии по старости составляет 213 евро, к которой прибавляется накопленное за каждый год стажа. Пенсию менее 500 евро получают 31% пенсионеров.

А сколько получателей больших пенсий? Таких — примерно 13% пенсионеров. Чуть более тысячи евро ежемесячно получают более 40 тысяч сениоров. А тех, у кого пенсия превышает пять тысяч, — 143 человека.

Самая большая пенсия в прошлом году составила 44 тысячи евро.

Ее получал один человек, чьё имя не раскрывается. Зато известно, что среди городов государственного значения самая высокая средняя пенсия во всех возрастных группах в Вентспилсе — более 800 евро. Самая низкая в Даугавпилсе — 641 евро. В столице — третья по величине, 748 евро. В данных по краям не отделены все города государственного значения, только семь, остальные три нужно рассматривать вместе с краем.

Самые состоятельные пенсионеры — в Рижском регионе (Пририжье). Самую высокую среднюю пенсию во всех возрастных группах получают в Марупском крае — 840 евро в месяц.

Самую маленькую пенсию в стране получают жители Резекненского края.