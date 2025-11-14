Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сам себя назначил капитаном авиалайнера: скандал в европейских авиакомпаниях

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 13:36

История из разряда «это вообще как?» В литовской Avion Express работал пилот, который, по данным европейских СМИ, просто взял и «назначил» себя капитаном. Формально у него был опыт только второго пилота, но амбиции, похоже, летели гораздо выше. Сертификаты, представленные работодателю, теперь проверяют — и есть подозрение, что часть из них он попросту подделал.

Тем не менее мужчина месяцами управлял настоящими пассажирскими лайнерами по Европе. Работал по схеме wet lease, выполняя рейсы для крупных перевозчиков. Пассажиры садились в самолёт, слушали инструктаж и летели дальше, даже не подозревая, что за штурвалом сидит человек, который официально не имел права быть капитаном.

Важно другое: никто не пострадал. Все рейсы прошли в штатном режиме, без инцидентов и опасных ситуаций. Это как раз тот случай, когда авиасистема — второй пилот, автоматизация, контроль диспетчеров — вытянула ситуацию, и пассажиры об этом даже не узнали.

Когда информация всплыла, Avion Express мгновенно отстранила сотрудника и начала внутреннее расследование. Компания заявила, что соблюдает все регуляции, и уведомила авиационные органы ЕС. Eurowings, один из партнёров по аренде самолётов и экипажей, временно приостановила сотрудничество с литовской компанией на время проверки.

На вопрос «на каких рейсах он летал?» авиакомпании отвечать не будут — и это ожидаемо. Любые конкретные списки мгновенно превращаются в юридические риски и потенциальные коллективные иски от пассажиров.

Теперь в отрасли обсуждают не столько самого «самоназначенного» капитана, сколько дырки в системе проверки документов. Как человек мог пройти фильтры, экзамены и бюрократический барьер, который в Европе обычно очень строгий — вопрос, на который ещё предстоит ответить.

А пассажиры? Они уже дома, даже не заметив, что стали участниками одной из самых странных авиаисторий года.

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

