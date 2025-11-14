Сам себя назначил капитаном авиалайнера: скандал в европейских авиакомпаниях

Тем не менее мужчина месяцами управлял настоящими пассажирскими лайнерами по Европе. Работал по схеме wet lease, выполняя рейсы для крупных перевозчиков. Пассажиры садились в самолёт, слушали инструктаж и летели дальше, даже не подозревая, что за штурвалом сидит человек, который официально не имел права быть капитаном.

Важно другое: никто не пострадал. Все рейсы прошли в штатном режиме, без инцидентов и опасных ситуаций. Это как раз тот случай, когда авиасистема — второй пилот, автоматизация, контроль диспетчеров — вытянула ситуацию, и пассажиры об этом даже не узнали.

Когда информация всплыла, Avion Express мгновенно отстранила сотрудника и начала внутреннее расследование. Компания заявила, что соблюдает все регуляции, и уведомила авиационные органы ЕС. Eurowings, один из партнёров по аренде самолётов и экипажей, временно приостановила сотрудничество с литовской компанией на время проверки.

На вопрос «на каких рейсах он летал?» авиакомпании отвечать не будут — и это ожидаемо. Любые конкретные списки мгновенно превращаются в юридические риски и потенциальные коллективные иски от пассажиров.

Теперь в отрасли обсуждают не столько самого «самоназначенного» капитана, сколько дырки в системе проверки документов. Как человек мог пройти фильтры, экзамены и бюрократический барьер, который в Европе обычно очень строгий — вопрос, на который ещё предстоит ответить.

А пассажиры? Они уже дома, даже не заметив, что стали участниками одной из самых странных авиаисторий года.