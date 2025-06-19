С середины июля в Латвию можно будет въехать не с любым российским паспортом

Россия выдает паспорта с биометрическими данными и без них. Паспорта, выдаваемые Россией без биометрических данных, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и представляют собой различные риски для безопасности. Паспорта без биометрии не содержат электронных носителей информации, поэтому невозможно сравнить личные данные владельца паспорта с данными на чипе, и такие паспорта легко подделать.

После вступления решения в силу Латвия перестанет выдавать визы по паспортам без биометрии и прекратит принимать заявления на получение вида на жительство от граждан России, не имеющих паспорта с биометрией.

С 15 июля 2025 года граждане Российской Федерации с действующей шенгенской краткосрочной визой, не имеющие паспорта с биометрическими данными, больше не смогут въезжать в Латвию. Однако те, кто въехал в Латвию до 15 июля 2025 года, смогут продолжать находиться в Латвии и выезжать из нее в течение срока действия шенгенской визы.

В то же время после вступления решения в силу граждане Российской Федерации с ранее выданными латвийскими долгосрочными визами и видами на жительство смогут продолжать проживать, въезжать и выезжать из Латвии, а для обмена непризнанного проездного документа на паспорт с биометрическими данными им будет предоставлен 6-месячный переходный период до 15 января 2025 года.