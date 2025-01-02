С сегодняшнего дня повышен возраст выхода на пенсию

В 2024 году право на государственную пенсию по старости можно было получить с 64 лет и девяти месяцев, если страховой стаж составлял не менее 15 лет.

Однако лица, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, имеют право на досрочный выход на пенсию, то есть за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. В 2015 году право на досрочный выход на пенсию получили лица, достигшие 63 лет.

В Латвии пенсионный возраст постепенно повышается с 2014 года, ежегодно на три месяца, пока в 2025 году он не достиг 65 лет.

Соответственно, постепенное повышение пенсионного возраста, начавшееся в 2014 году, завершилось в этом году.