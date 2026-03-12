Банк Англии уберёт Черчилля с банкнот. Поставит ежа, барсука и тупика.

Таким образом с денежных купюр исчезнут такие известные фигуры, как Уинстон Черчилль, Алан Тьюринг, художник Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер и писательница Джейн Остин.

Решение было объявлено 11 марта после масштабного общественного обсуждения, в котором приняли участие около 44 000 человек. Наибольшую поддержку получила именно природная тема.

Согласно результатам опроса, 60% участников назвали изображения природы одним из приоритетных вариантов для оформления банкнот. Этот вариант опередил даже архитектуру и исторических личностей, которые поддержали 38% респондентов.

В Банке Англии считают, что изображения животных и растений не только подчеркнут природное богатство страны, но и помогут усилить защиту денег от подделок.

В ближайшее время экспертная группа составит короткий список животных, которые могут появиться на новых банкнотах. Среди возможных символов называют, например, ежа, барсука и тупика.

После этого летом будет проведено новое голосование среди жителей. Окончательное решение о дизайне примет глава Банка Англии, а новые банкноты могут появиться в обращении лишь через несколько лет.