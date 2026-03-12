Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Учёные раскрыли тайну молекулы витамина B5, которая «запускает» клетки

Редакция PRESS 12 марта, 2026 16:11

Наука 0 комментариев

Учёные наконец разгадали одну из давних загадок клеточной биологии — как важная молекула, связанная с витамином B5, попадает в энергетические центры наших клеток.

Речь идёт о коэнзиме А (CoA) — веществе, без которого невозможен нормальный обмен веществ. Эта молекула участвует в сотнях химических реакций, благодаря которым клетки получают энергию.

Известно, что около 95% коэнзима А находится внутри митохондрий — структур, которые часто называют «электростанциями клетки».

Но долгое время учёные не понимали главного: как именно эта молекула попадает внутрь митохондрий.

Исследователи из Йельской школы медицины смогли найти ответ. Они обнаружили специальную систему клеточных транспортёров, которая переносит CoA в митохондрии.

Чтобы разобраться в процессе, учёные использовали масспектрометрию — технологию, позволяющую точно определять и измерять молекулы внутри клетки.

В результате исследователи выявили 33 различных формы соединений коэнзима А в клетках и 23 — внутри митохондрий.

Дальнейшие эксперименты показали важную деталь. Когда учёные отключили гены, отвечающие за транспорт этих молекул, количество CoA внутри митохондрий резко снизилось.

Это подтвердило: молекула действительно переносится внутрь с помощью специальных клеточных механизмов.

Открытие может помочь лучше понять ряд заболеваний. Нарушения в работе CoA и его транспортных систем связаны с метаболическими нарушениями, заболеваниями нервной системы и некоторыми нейродегенеративными болезнями.

Теперь исследователи хотят изучить, как регулируется уровень коэнзима А в разных типах клеток — особенно в нейронах.

Учёные надеются, что понимание этих процессов в будущем поможет раньше диагностировать и точнее лечить заболевания, связанные с нарушением клеточного метаболизма.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать