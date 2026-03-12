Учёные раскрыли тайну молекулы витамина B5, которая «запускает» клетки

Речь идёт о коэнзиме А (CoA) — веществе, без которого невозможен нормальный обмен веществ. Эта молекула участвует в сотнях химических реакций, благодаря которым клетки получают энергию.

Известно, что около 95% коэнзима А находится внутри митохондрий — структур, которые часто называют «электростанциями клетки».

Но долгое время учёные не понимали главного: как именно эта молекула попадает внутрь митохондрий.

Исследователи из Йельской школы медицины смогли найти ответ. Они обнаружили специальную систему клеточных транспортёров, которая переносит CoA в митохондрии.

Чтобы разобраться в процессе, учёные использовали масспектрометрию — технологию, позволяющую точно определять и измерять молекулы внутри клетки.

В результате исследователи выявили 33 различных формы соединений коэнзима А в клетках и 23 — внутри митохондрий.

Дальнейшие эксперименты показали важную деталь. Когда учёные отключили гены, отвечающие за транспорт этих молекул, количество CoA внутри митохондрий резко снизилось.

Это подтвердило: молекула действительно переносится внутрь с помощью специальных клеточных механизмов.

Открытие может помочь лучше понять ряд заболеваний. Нарушения в работе CoA и его транспортных систем связаны с метаболическими нарушениями, заболеваниями нервной системы и некоторыми нейродегенеративными болезнями.

Теперь исследователи хотят изучить, как регулируется уровень коэнзима А в разных типах клеток — особенно в нейронах.

Учёные надеются, что понимание этих процессов в будущем поможет раньше диагностировать и точнее лечить заболевания, связанные с нарушением клеточного метаболизма.





