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С генераторами наготове: Рижское самоуправление ждет отключения от российской энергосети

© LETA 30 января, 2025 18:18

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Рижское самоуправление своевременно начало готовиться к синхронизации электросетей, сообщил сегодня на брифинге для прессы мэр Риги Вилнис Кирсис.

Хотя синхронизации электросетей, которая намечена на начало февраля, существенных проблем не вызовет, в столице подготовлены генераторы на случай, если произойдут перебои с подачей электроэнергии. К таким ситуациям подготовились больницы, учреждения социального ухода, коммунальные предприятия и "Rīgas satiksme".

Учитывая, что в учреждениях социального ухода есть клиенты, нуждающиеся в спецоборудовании с непрерывным режимом работы, решено перевести четырех клиентов из учреждений социального ухода в больницы, рассказал Кирсис.

Рижан глава самоуправления призвал не менять свои привычки. Единственные меры предосторожности, которые жители могли бы осуществить, это зарядить мобильные устройства, вовремя заправить горючим автомобили, если куда-то планируется отправиться, а также отключить от электросети чувствительные устройства, которые в выходные не нужно использовать, например, компьютеры, сказал Кирсис.

Он также призвал жителей следить за официальной информацией и не вестись на дезинформацию.

Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги") также отметила, что в столице подготовка к синхронизации электросетей ведется с осени прошлого года и самоуправление сможет обеспечить свои услуги.

Как подчеркнул на пресс-конференции председатель правления АО "Augstsprieguma tīkls" Роланд Ирклис, поддержание баланса в электросетях - обыденный процесс и все вовлеченные предприятия готовы к любым сценариям.

Как сообщалось, сегодня Кирсис созвал заседание комиссии по гражданской обороне, чтобы выяснить готовность служб самоуправления и капитальных обществ к синхронизации стран Балтии с европейскими электросетями.

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