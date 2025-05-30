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Рынок жилья в Латвии начинает нагреваться. Что и по каким ценам можно купить?

© LETA 30 мая, 2025 11:16

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Можно сказать, что в прошлом остались времена, когда квартиру в "новом проекте" можно было приобрести по цене 1500-1800 евро за квадратный метр. Есть все основания полагать, что в Латвии хронически не хватает относительно недорогих квартир в новом жилье, если говорить о реальной покупательной способности широких масс населения.

Руководитель отдела оценки компании по недвижимости "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс поясняет: такая ситуация сложилась из-за объективных факторов.

"Если посмотреть на сметы, которые в новых проектах выставляют строители и девелоперы, то они не ниже 1600 - 1800 евро на квадратный метр. Нужно учитывать, что все квартиры уже невозможно продать сразу. Деньги полностью, возможно, зайдут за три года, и девелопер при планировании своих финансов, конечно, должен это учитывать", - поясняет Лаукалейс.

Поэтому надеяться, что у нас будут какие-то проекты по цене ниже 2300 евро за квадратный метр, не стоит. Это минимальная цена, которую девелопер может предложить, если хочет что-то заработать, считает Лаукалейс.

Наблюдая за процессами на рынке, он не констатирует активности на рынке жилья в высоких ценовых сегментах. В торговле новым жильем самая заметная активность сейчас в ценовой амплитуде от 2300 до 2700 евро за квадратный метр.

"По тем квартирам, где цена близка к 3000 евро или выше, активность гораздо ниже", - оценивает ситуацию представитель Arco Real Estate.

(Tvnet.lv)

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