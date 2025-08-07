Ряды получателей пенсии по выслуге лет ждет чистка? Сейм примет решение в ускоренном темпе

В ряде стран внедряются различные решения, гарантирующие замещение дохода, чаще всего пособия и компенсации. Правительство Латвии в условиях, когда для укрепления государственной безопасности требуется всё больше средств, также пытается реформировать систему пенсий по выслуге, но полностью их не отменят.

Государственная канцелярия, выполняя поручение, данное ей правительством в прошлом году, недавно представила новое предложение по реформе пенсионной системы. Это уже шестая попытка начиная с 2013 года. Здесь стоит пояснить, что пенсии по выслуге выплачиваются из государственного бюджета, то есть из средств налогоплательщиков, а не из социального бюджета, в котором каждый из нас формирует накопления на старость за счёт собственных взносов социального страхования. Кроме того, пенсии по выслуге, как и пенсии по старости, подлежат индексации.

По этой причине финансовая нагрузка растёт с каждым годом. В 2024 году на эти пенсии из бюджета было выделено 116 миллионов евро (без учёта сотрудников Бюро по защите Сатверме, и Службы государственной безопасности, так как это секретные данные), а в этом году эта сумма достигнет уже примерно 130 миллионов евро.

"Мы видим, что к 2030 году расходы государственного бюджета на пенсии по выслуге увеличатся как минимум до 207 миллионов евро. В отдалённой перспективе это будет ещё больше, поскольку во всех профессиях, где работники имеют право на получение пенсии по выслуге, средняя заработная плата также стремительно растёт. Изменение заработной платы с 2020 по 2024 год составило от 23 до 78 процентов. Это общий рост заработной платы, включающий различные надбавки, особенно для сотрудников органов безопасности, внутренних дел и военнослужащих", - говорит заместитель директора Госканцелярии Петерис Вилкс.

Государственная канцелярия должна представить правительству своё видение реформы пенсий по выслуге до 19 августа. Если Кабинет министров одобрит это, министерствам предстоит подготовить поправки к закону и включить их в трёхлетний бюджетный пакет (2026-2028). Сейму необходимо будет обсудить их в ускоренном темпе, чтобы изменения вступили в силу с января 2027 года.